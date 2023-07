手書きの文書や写真をデジタル化したい。そんなときに必要なのが、OCR(光学式文字認識)と呼ばれるソフトです。

OCRソフトは、画像の中の手書き文字や活字を解析し、編集可能なテキストデータに変換してくれます。

今回は、手書き文字をテキストデータに変換してくれる優れたOCRソフトを4つご紹介します。

【今日のワークハックはこんな人におすすめ!】 手書きのメモが溜まってしまい、デジタル化したい人

手書きのメモやアイデアをデジタル化して検索対象にしたい人

今日のワークハック:「手書きのデジタル化」で情報をもれなく管理する

1.Microsoft OneNote

対応環境:Windows、Mac、ウェブ、iOS、Android

Microsoft OneNoteは、デジタルノートアプリですが、手書きOCRとしても大変使い勝手の良いものです。手順は以下の通り。

画像をアップーロード。 取り込んだ画像を右クリック。 「画像からテキストをコピー」を選択。 数秒で変換される。

Microsoft OneNoteは、クラウドベースの無料ソフトで、スマホ、タブレット、パソコンなど、さまざまなデバイスで使うことができます。

ダウンロード:Microsoft OneNote Android版 | iOS版 | PC版(無料、アプリ内課金あり)

2.GoogleドライブとGoogleドキュメント

Image: MakeUseOf

対応環境:ウェブ、Android、iOS

領収書、請求書をスキャンして、 PDFファイルとしてGoogle ドライブに保存できます。

Google ドライブ(Androidのみ)

ひとつ目はGoogleドライブです。

Androidのアプリを開き、画面右下にある+のアイコンをタップしてスキャンを選択。 PDFにしたい写真を撮影する。 Google ドライブに保存される。

保存されたPDFファイルは、Googleドライブで編集できませんが、検索はできます。手書き文書をインデックス化する必要がある場合には理想的なツールです。

GoogleドライブとGoogleドキュメント

けれども、手書き文書を編集可能なテキストに変換する必要もあるなら、GoogleドライブとGoogleドキュメントを組み合わせて使うといいでしょう。

文章にしたい画像やPDFをGoogleドライブにアップロードする。 Google ドライブを開く。 ファイルを見つけたら、右クリックで「アプリで開く>Googleドキュメント」を選択。 テキストファイルに変換されて、Googleドキュメントで編集ができる。

Google レンズ

3つ目のツールはGoogleレンズです。このアプリでは、現実世界の対象物にカメラを向け、検索することができます(iOSでは、Googleアプリの一部として提供されています)。テキストに対しても使うことができます。

スマホのカメラを、印刷されたテキストや手書きのテキストの上に合わせて、読み込まれるまで数秒待ちます。それから、タップして検索してください。

ダウンロード:Googleドライブ Android版 | iOS版(無料)

ダウンロード:Googleレンズ Android版 | iOS版(無料)

3.Adobe Scan

Image: MakeUseOf

対応環境:Android、iOS

もうひとつのテクノロジー大手Adobeは、スキャンアプリ「Adove Scan」を提供しています。

アプリを開き、カメラのアイコンをタップし、文書を選択。 カメラの位置を調整して、スキャンしたいページを撮影する。 画面右下のサムネイルをタップして画像を開いたら、右上のPDFを保存をタップ。手書き文字を読み込むのには数秒かかる。 PDFで保存されたらファイルを開き、テキストを選択してクリップボードにコピーしてください。 「メモ」アプリ、Googleドキュメント、テキストメッセージなど、どの文書作成アプリにも貼り付け可能。

私たちが試したところ、結果はさまざまでした。印刷された文書なら、従来のOCRアプリとしてうまく機能しますが、手書き文字の場合は、かなりはっきり書かれたものでないと、読み取りに問題が生じます。

ただし、スキャンしたPDFをGoogleドライブにエクスポートする機能がありますから、代わりにGoogleのテキスト認識を使うことができます。

ダウンロード:Adobe Scan Android版 | iOS 版(無料、アプリ内課金あり)

4.Simple OCR

Image: MakeUseOf

対応環境:パソコンのみ

SimpleOCRはフリーウェアのソフトで、およそ12万語を認識し、辞書にはさらに単語を追加することができます。精度は99%と謳われており、書式設定されたテキストも認識しますし、書式を無視するよう設定することも可能です。

変換する手書きの文書が汚い場合は、精度を上げるために、ノイズを除去するDespeckleまたはNoisy Document機能を使うことが可能。

SimpleOCRは処理速度が速く、一度に読み取る文書を「文書全体」や「文書の一部」「複数の文書」などに設定できます。

しかし、前述した精度が、画像の中の印刷されたテキストに対する精度であるのは明らかで、手書きの媒体に対しては、そこまでの精度はありません。SimpleOCRをMicrosoftやGoogleのソフトと比較すると、後者のほうが優れていることがわかると思います。

ダウンロード:SimpleOCR(無料)

