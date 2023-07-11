Amazonプライムデー開催中！（7月12日23:59まで）

もうすぐ夏休み。旅行や旅などの予定がある人なら、そろそろ準備したいトラベル用品。なかでも、ポーチやバッグなどの収納は重要アイテム。荷物を詰めたり取り出す際に手間がかからず、コンパクトに1つにまとめられるものだとストレスフリーです。



そこで、現在開催中の「Amazonプライムデー」から、おすすめのトラベルポーチや圧縮バッグを厳選してお届け。旅行の準備は、プライム価格でお得な今のタイミングで済ませちゃいましょう！

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衣類整理にマスト！ 圧縮バッグはこれを使って

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Amazonベーシック 真空圧縮収納バッグ ハンドポンプ付き X特大2個、特大5個、大4個、中4個 15個パック ホワイト

[Amazonブランド] Umi(ウミ) - 旅行 圧縮 ふとん圧縮袋 40x60cm 10枚入り

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耐久性の高いナイロン素材で、水や汚れにも強いアイテム。ハンドルが付いているタイプもあり、使い勝手が良く自宅の収納からアウトドアまでさまざまなシーンで活躍しますよ。

[YAOTE] 超便利旅行圧縮バッグ

ICHIFUJI 旅行用圧縮袋 トラベルポーチ

BeeNesting 超軽量 ドライバッグセット

洗面具や充電器など小物をまとめるならこれを使って

Inateck 超強収納力 ガジェットポーチ トラベルポーチ

ALLMIRA トラベルポーチ 吊り下げ ポーチ 旅行用 洗面用具

サンワダイレクト トラベルポーチ

エレコム トラベルポーチ

LEEFE トラベルポーチ 8点セット アレンジケース パッキング 旅行用



