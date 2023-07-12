Amazonプライムデー本日最終日！（7月12日23:59まで）
祭りが終わる…。Amazonプライムデーは今日が最終日！
最後のラストスパートまで買い物を楽しめるよう、プライムデー期間中にライフハッカー読者が購入したものをランキングで紹介します。今回は飲食料・日用品編です。
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ライフハッカー読者が購入した飲食料・日用品TOP10
1. 【Amazon.co.jp限定】伊藤園 ラベルレス 強炭酸水 500ml×24本 シリカ含有
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2. 【Amazon.co.jp限定】ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 1000g
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3. [大容量] アリエール ジェルボール4D 洗濯洗剤 部屋干し 詰め替え 99個
4. 【Amazon.co.jp限定】 Restock サントリー 天然水 ラベルレス 2L ×9本
5. 【まとめ買い】トイレクイックル つめかえ用 大容量 ミント 20枚入 × 6個 99%除菌 24時間抗菌
6. 【Amazon.co.jp限定】 デカラクサイズ アタックZERO 洗濯洗剤 液体 詰め替え 2150ｇ 大容量
7. お風呂 洗剤 ルックプラス バスタブクレンジング 銀イオン+ 800ml×3個+おまけ付き
8. 【Amazon.co.jp限定】 LISTERINE(リステリン) トータルケアプラス 1000ml+おまけ付き100ml マウスウォッシュ クリーンミント味
9. レッドブル エナジードリンク 250mlx8本
10. エクスプロージョン ホエイプロテイン 濃厚本格派 定番の味 大容量 国内製造 (ミルクチョコレート味, 3kg)
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なお、表示価格は公開時のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。