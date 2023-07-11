Amazonプライムデー開催中！（7月12日23:59まで）

デスクワーカーにとって、キーボードは譲れないアイテム。スムーズでスピード感のあるタイピング、快適な打鍵感は、作業効率や生産性に直結します。

タイピングへのこだわりから生まれた最高峰のキーボード、PFUの「HHKB」「REAL FORCE」がなんと、「Amazonプライムデー」で最大32%オフに！

生産終了により在庫限りのモデルなので、お得に購入できるラストチャンスかも。気になる方はお早めに！

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憧れの名機をこの機会に。HHKBも通常よりお得な8000円オフ

セール初参戦の「雪」に注目！

PFU キーボード HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列／雪

PFU キーボード HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列／雪

PFU キーボード HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印／雪（英語配列）

PFU キーボード HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印／雪（日本語配列）

急げ！おなじみのモデルも在庫限り

PFU キーボード HHKB Professional HYBRID Type -S 英語配列 ／ 墨

PFU キーボード HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列／墨

PFU キーボード HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印／墨（英語配列）

PFU キーボード HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列／白

PFU キーボード HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列／白

PFU キーボード HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印／白（英語配列）

REALFORCE for Mac：テンキーレスとフルキーボードが2万円台に！

REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」 英語配列／ブラック PZ-R2TLSA-US4M-BK

REALFORCE Mac テンキーレス 日本語配列(ブラック)

東プレ REALFORCE for Macフルキーボード「PFU Limited Edition」英語配列 スーパーホワイト PZ-R2SA-US4M-WH

REALFORCE Mac フルキーボード 英語配列(ブラック)

REALFORCE「PFU Limited Edition」とオプション品のセット買いでさらにお得

REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」英語配列 (ブラック)＆ RFキーボードルーフ(テンキーレス用/クリアー)セット

REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」英語配列 (ブラック)＆ RFウッドパームレスト(クリアー色)セット