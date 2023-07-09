Amazonプライムデー先行セール開催中！

第9世代の10.2インチiPadAmazonプライムデー先行セールで最大14％オフ！タブレットに悩んだら使ってみたい一台がいまなら、42,980円から。

2023年7月12日（水）23:59まで、Amazonプライムデー会員限定のビッグセール「Amazonプライムデー」が開催！9日より先行セール実施中。期間中は「コスパ＆タイパの良さ」を基準に編集部がおすすめアイテムをピックアップしていきます。

＞＞【最大15％ポイントアップ】キャンペーンエントリー

＞＞ Kindle Unlimited 3カ月無料キャンペーンをチェック！

2021 Apple 10.2インチiPadがいまだけ最大14％オフ

2021 Apple 10.2インチiPad (Wi-Fi, 64GB) - シルバー

2021 Apple 10.2インチiPad (Wi-Fi, 64GB) - スペースグレイ

2021 Apple 10.2インチiPad (Wi-Fi, 256GB) - シルバー

2021 Apple 10.2インチiPad (Wi-Fi, 256GB) - スペースグレイ

あわせ買いにおすすめ！

エレコム iPad 10.2 第9/8/7世代 (2021/2020/2019年) iPad 10.5 第3/1世代 (2019/2017年) ガラスフィルム

エレコム iPad 10.2 第9/8/7世代 (2021/2020/2019年) ケース オートスリープ/ウェイク対応 Apple Pencilスタンド・ホルダー付 グレー


なお、表示価格は公開時のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。