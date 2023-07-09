第9世代の10.2インチiPadがAmazonプライムデー先行セールで最大14％オフ！タブレットに悩んだら使ってみたい一台がいまなら、42,980円から。
2023年7月12日（水）23:59まで、Amazonプライムデー会員限定のビッグセール「Amazonプライムデー」が開催！9日より先行セール実施中。期間中は「コスパ＆タイパの良さ」を基準に編集部がおすすめアイテムをピックアップしていきます。
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なお、表示価格は公開時のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。