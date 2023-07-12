Amazonプライムデー本日最終日！（7月12日23:59まで）
仕事でもプライベートでも欠かさず持ち歩くイヤホン。高音質なのはもちろんのこと、ノイズキャンセリング、マルチポイント対応などどんなシーンでもストテレスフリーで使いたい。
本日最終日の「Amazonプライムデー」では、ゼンハイザー、JVCケンウッドやSoundPEATS、さらにはBeatsまで人気のイヤホンが大幅に値下げ中！ 新しいイヤホンをプライム価格で購入するなら本日がラストチャンス。
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なお、表示価格は公開時のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。