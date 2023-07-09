Amazonプライム会員限定のビッグセール「Amazonプライムデー」（2023年7月11日 0:00〜7月12日 23:59）に先駆けて先行セールが開催中！
ストリーミングサービス、ネット動画など、生活に欠かせない存在となった動画エンタメ。1人で、家族と、友だちと、どうせ楽しむなら、高画質な大画面で。
ソニーやハイセンスなど大型4Kテレビが一足先にプライム価格に。早速紹介していきます！
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残りわずかも！ハイセンス、ソニー、レグザなど大型テレビのマストバイ
ハイセンス 50V型 4Kチューナー内蔵 液晶 テレビ 50E7H
ハイセンス 40V型 フルハイビジョン
ソニー 55V型 4K 液晶 テレビ ブラビア KJ-55X80L
ソニー 65V型 4K 液晶 テレビ ブラビア KJ-65X80WK
ソニー 43V型 4K X80WKシリーズ 液晶 テレビ ブラビア KJ-43X80WK
ソニー 75V型 4K 液晶 テレビ ブラビア KJ-75X80WK
レグザ 50インチ 4K液晶テレビ50Z570K
ハイセンス 65V型 4Kチューナー内蔵 液晶 テレビ 65E7H
ハイセンス 75V型 4Kチューナー内蔵 液晶 テレビ 75E6G
スタンド・外付けHDD・ケーブルなども合わせて買いたい！
Anker Ultra High Speed HDMI ケーブル HDMI 2.1
東芝 外付け ハードディスク 4TB 【 テレビ録画 / 4K / Windows/mac / PS4 / バッファロー製nasne™ 対応 】
なお、表示価格は公開時のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。