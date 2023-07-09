Amazonプライムデー先行セール開催中！

Amazonプライム会員限定のビッグセール「Amazonプライムデー」（2023年7月11日 0:00〜7月12日 23:59）に先駆けて先行セールが開催中！

ストリーミングサービス、ネット動画など、生活に欠かせない存在となった動画エンタメ。1人で、家族と、友だちと、どうせ楽しむなら、高画質な大画面で。

ソニーやハイセンスなど大型4Kテレビが一足先にプライム価格に。早速紹介していきます！

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残りわずかも！ハイセンス、ソニー、レグザなど大型テレビのマストバイ

ハイセンス 50V型 4Kチューナー内蔵 液晶 テレビ 50E7H

ハイセンス 40V型 フルハイビジョン

ソニー 55V型 4K 液晶 テレビ ブラビア KJ-55X80L

ソニー 65V型 4K 液晶 テレビ ブラビア KJ-65X80WK

ソニー 43V型 4K X80WKシリーズ 液晶 テレビ ブラビア KJ-43X80WK

ソニー 75V型 4K 液晶 テレビ ブラビア KJ-75X80WK

レグザ 50インチ 4K液晶テレビ50Z570K

ハイセンス 65V型 4Kチューナー内蔵 液晶 テレビ 65E7H

ハイセンス 75V型 4Kチューナー内蔵 液晶 テレビ 75E6G

スタンド・外付けHDD・ケーブルなども合わせて買いたい！

Anker Ultra High Speed HDMI ケーブル HDMI 2.1

東芝 外付け ハードディスク 4TB 【 テレビ録画 / 4K / Windows/mac / PS4 / バッファロー製nasne™ 対応 】

なお、表示価格は公開時のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。