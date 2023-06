Googleスプレッドシートには、エクセルと同じような関数が多数用意されています。

特に便利なのがQUERY関数で、指定した基準や条件に基づいて、スプレッドシートから特定の情報を抽出できます。

この記事では、QUERY関数を使った、情報整理の方法を4つご紹介します。

【今日のワークハックはこんな人におすすめ!】 Googleスプレッドシートを利用してデータの整理や分析を行いたい人

スプレッドシート内の複数のデータから特定の情報を抽出したい人

エクセルの関数に慣れている人で、Googleスプレッドシートでも同様の操作を行いたい人

今日のワークハック:QUERY関数でGoogleスプレッドシートの情報を自動で整理する

QUERYはGoogleスプレッドシートのFILTER関数と同様の働きをしますが、データ抽出にはSQL(構造化照会言語)に似たQUERY言語を使用します。「SELECT」「WHERE」「ORDER BY」などを使ったクエリを書くことができ、データ抽出のプロセスをより柔軟に制御することが可能。

GoogleスプレッドシートのQUERYの基本構文は以下の通りです。

=QUERY(data, query, [headers])

この構文の各構成要素を分解してみましょう。

data : 抽出したいデータを含むセルの範囲を指します。1つの列でも、複数の列や行でもかまいません。

: 抽出したいデータを含むセルの範囲を指します。1つの列でも、複数の列や行でもかまいません。 query : ここで、データを絞り込んだり、ソートしたりするための条件を指定します。

: ここで、データを絞り込んだり、ソートしたりするための条件を指定します。 [headers]: これは、データ範囲の最初の行がヘッダーを含むかどうかを決定するオプションのパラメターです。このパラメターを1に設定すると、Googleスプレッドシートは最初の行をヘッダーとして扱い、Queryで使用します。

1. データを絞り込む

Googleスプレッドシートのスライサーと同様に、QUERYでは指定した条件に基づいてデータを絞り込めます。

Image: MakeUseOf

A列、B列、C列で構成される売上データセットがあるとします。A列には商品名、B列には販売数、C列には販売総額が記載されています。

このデータを絞り込んで、売上総額が500ドル以上の行だけを表示させたいとしましょう。データがセルA2からはじまると仮定すると、次の数式を使用できます。

=QUERY(A:C, "SELECT * WHERE C > 500")

このQueryは、売上合計額(C列)が500ドル以上の行を表示します。

2. データをソートする

QUERY関数では、1つまたは複数の列をもとにデータをソートすることもできます。QUERY表記に「ORDER BY」を使用すると、ソートする順番(降順・昇順など)を指定できます。

Image: MakeUseOf

たとえば、商品名(A列)をもとに売上データセットをアルファベット順に並べたい場合は、以下の数式を使用することになります。

=QUERY(A2:C7, "SELECT * ORDER BY A ASC")

この数式は、A列、B列、C列のデータを、商品名に基づいて昇順にソートします。

3. 複数の条件を組み合わせる

Image: MakeUseOf

引き続き売上データセットを使用して、売上数量が30以上、売上総額が500ドル以上の行だけを表示するように、売上データを絞り込む場合の数式は以下の通りです。

=QUERY(A2:C7, "SELECT * WHERE B > 30 AND C > 500")

4. 他のシートからデータを抽出する

QUERY関数を使用すると、同じGoogleスプレッドシートのドキュメント内のほかのシートからデータを抽出できます。ほかのシートのデータを照会するには、シート名を参照し、対象となる範囲の前に感嘆符(!)を付ける必要があります。

GoogleスプレッドシートのワークブックにSheet1とSheet2 という2つのシートがあるとします。Sheet1には、生徒の名前、年齢、成績のリストが含まれており、成績が75以上の生徒を照会してSheet2にその情報を表示したいとします。

Image: MakeUseOf

Sheet2のセルA1に以下の数式を入力します。

=QUERY(Sheet1!A1:C, "SELECT A, B, C WHERE C>75", 1)

Image: MakeUseOf

これで、75以上の成績を持つ学生の完全な情報を含むクエリ結果が、セルA1からはじまるSheet2に表示されます。特定のデータとクエリの要件に基づいて、数式を調整できます。