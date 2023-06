AppleはiOS 16でiPhoneのロック画面をカスタマイズできるようにしました。

中でも特に目を引くのが、iPadOS17でも搭載が発表された、ウィジェットを追加する機能です。そこで使いたいのが、「Lock Launcher」というアプリ。ロック画面のウィジェットにアプリのショートカットを追加して、素早くアクセスできます。

この記事では、「Lock Launcher」でiPhoneのロック画面からアプリを起動する方法をご紹介します。

【今日のワークハックはこんな人におすすめ!】 iPhoneのホーム画面をカスタマイズしたい人 ショートカットやアプリをロック画面から起動したい人

今日のワークハック:ロック画面にウィジェットを設置して、一瞬でアプリを展開する

Lock Launcherとは?

「Lock Launcher」は、iPhoneのロック画面からさまざまなアプリやショートカット、URLを起動できます。

また、ライブアクティビティにも対応。これを使えば、iPhone 14 Proのダイナミックアイランドをカスタマイズして、情報を表示したり、よく使うアプリに簡単にアクセスできます。

Lock LauncherでiPhoneアプリを起動する方法

Lock Launcherを利用してiPhoneのロック画面にアプリのショートカットを設定する方法は2つあります。それぞれ解説します。

iPhoneのロック画面のウィジェットを追加して、選択したいくつかのアプリを保持する

ライブアクティビティを有効にして、ロック画面にドックを表示し、頻繁に使用するアプリをすべて配置する

1.ロック画面のウィジェットを使って5個以下のアプリを起動する

設定はとても簡単です。iOS 16以降を搭載したすべてのiPhoneで機能します。

このやり方で、アプリのショートカット・ウィジェットを設定する方法は以下の通りです。

1.iPhoneでLock Launcherを起動。 2.「Widgets(ウィジェット)」タブに移動。 3.リスト内の最初のウィジェットをタップして編集する。 4. アプリを起動するデモを行うので、「Featured」タブに留まり、「Choose Action(アクションを選択)」をタップして、ウィジェットに追加したいアプリを探し、選択。 5.「Back(戻る)」ボタンを押すと、「Edit Action(アクションを編集)」ページに戻る。 6. ここで、ウィジェットのアイコンやサイズを変更したり、カスタム名を追加したり、丸い背景に切り替える。 7. 最後に、「Save(保存)」を押してウィジェットを保存。

Image: MakeUseOf

上記の手順を繰り返して、ウィジェットを作成します。Lock Launcherでは、無料プランだと2つのウィジェットしか作成できませんが、アップグレードすると、より多くのウィジェットを作成できるようになります。

ウィジェットを作成したら、次はそれをロック画面に追加します。やり方は次の通りです。

1. ロック画面を編集モードになるまで長押しする。 2. 下部の「Customize(カスタマイズ)」ボタンをタップし、「Lock Screen(ロック画面)」を選択。 3. 時計の下にある「+ ADD WIDGETS (ウィジットを追加)」ボタンを押す。 4. Lock Launcherを選択し、次の画面で、ロック画面に追加したいウィジェットをタップ(このウィジェットには、最大4つのウィジェットアクションを追加できます)。 5. 「X」ボタンをタップしてメニューを閉じ、「Done(完了)」を押してロック画面を保存。

Image: MakeUseOf

ここで設定したアプリを起動するには、そのウィジェットをタップするだけでOKです。

2.ロック画面からライブアクティビティを利用して6個以上のウィジェットを置く

上記でご説明した通り、ロック画面ウィジェットを使う方法では、一度にロック画面に追加できるウィジェットは最大5つまでです。

ほとんどの人のニーズはこれで十分満たされますが、ロック画面にもっと多くのアプリのショートカット・ウィジェットが必要な場合は、Lock Launcherのライブアクティビティ機能を活用する必要があります。

そのためには、以下の手順でLock Launcherのライブアクティビティを有効にして、iPhoneのロック画面にドックを設置します。

1. Lock Launcherを開き、「Settings(設定)」で「Live Activities(ライブアクティビティ)(Dynamic Island)(ダイナミック・アイランド)」をタップ。「Live Activities(ライブアクティビティ)」をオンにしたら、「Done(完了)」を押す。 2. 次に、「Favorites(お気に入り)」タブを開き、「Group 1(グループ1)」であることを確認したら、「Add Action(アクションを追加)」ボタンを押す。 3. 「Edit Action(アクションの編集)」ページで、「Featured」に留まり、「Choose(選択)」をタップし、ロック画面に追加したいアプリを見つけてタップ。 4. これで、ライブアクティビティ・ドックにアプリを1つ追加できました。「Back(戻る)」キーを押して3.を繰り返すと、さらに多くのアプリを追加。 5. 「Save(保存)」をタップして、ウィジェットを保存。

Image: MakeUseOf

ロック画面にドックが表示され、作成したすべてのアプリウィジェットが表示されます。ドックの見た目が気に入らないときは、その設定をいじってパーソナライズできますよ。

iPhoneのロック画面を使いこなす

iOS 16では、ユーザーはついにiOSのロック画面を自分のニーズに合わせてパーソナライズして、思い通りに操作できるようになりました。

ロック画面にアプリのショートカットを(ウィジェットの形で)追加することは、方法の一部に過ぎませんが、Lock Launcherアプリを使うとうまくできます。

Source: App Store