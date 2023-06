Microsoftは、2023年5月のWindows 11機能更新プログラムを展開しはじめました。多数の新機能や改良を加えたもので、「Moment 3」という名で知られています。

この記事では、2023年5月のWindows 11更新プログラムの優れた機能を7つご紹介します。

1.タスクバーの時計に「秒」を表示する

Image: MakeUseOf

タスクバーの時計に「秒」を表示する機能は、MicrosoftがWindows 11で削除したもののひとつです。

今回の機能更新プログラムでは、その機能が再び追加されました。Moment 3をインストールすると、「Moment(一瞬)」という名にふさわしく、システムトレイの時計の「時」と「分」の隣に「秒」が表示されます。

ただし、この機能はデフォルトでは有効になっていません。有効にするには「設定」を開き、個人用設定>タスクバー>タスクバーの動作を選択し、システムトレイの時計に秒を表示するのボックスをチェックしてください。この機能をオンにすると電力消費が少し増加します。

2.更新プログラムをすぐに入手する

Image: MakeUseOf

設定アプリの「Windows Update」画面に新しいトグルボタンが用意されていて、セキュリティ以外の更新プログラムが利用可能になったら入手できるようになったのです。

つまり、この機能を有効にしておけば、Microsoftからこうしたセキュリティ以外の更新プログラムを最初に受け取る、数少ないユーザーのひとりになるわけです。

この機能を有効にするには、キーボードでWindowsキー+Iを押下して「設定」を開き、「Windows Update」をクリックしてください。そして、利用可能になったらすぐに最新の更新プログラムを入手するをオンにします。

3.二要素認証コードをすばやくコピー

Image: MakeUseOf

2023年5月のWindows 11更新プログラムでは、トースト通知で表示される二要素認証コードをすばやくコピーできるようになりました。

つまり、こうしたコードを覚えて自分で打ち込む必要がなくなったということです。

コピーしたら、指定のフィールドに貼り付けられます。総じて、この機能により、プロセス全体がかなりシンプルで使いやすくなりました。

この機能は、設定アプリで設定変更せずに使えます。

4.スタートメニューの通知バッジ

Image: MakeUseOf

通知バッジが表示されるのは、あなたの注意を何かに向けたいからにほかなりません。スタートメニューの通知バッジは、アカウントに関連する事柄にあなたの注意を向けるためのもので、さまざまな理由で表示されます。

ローカルアカウントを使っている場合は、Microsoftアカウントに変更するよう促されるでしょう。クラウドにファイルをバックアップするよう、メッセージが出ることもあります。

ありがたいことに、こうした通知を煩わしく思う場合は、この機能をオフにできます。

「設定」を開き、個人用設定>スタートを選択したら、Show account-related notifications(アカウントに関連した通知を表示)をオフにしてください。

5.ウィジェットのレイアウトが3列に

Image: MakeUseOf

ウィジェットを取り入れてからというもの、Microsoftは数々の改良を加えてきました。いちばん新しい改良は、ウィジェットボードのレイアウトを3列にしたことです。

3列になって素晴らしいのは、自分がピン留めしたウィジェットやニュースフィードをすべて表示する専用スペースができたことです。ウィジェットボードのレイアウトを3列にするには、設定を変更する必要はありません。

Windows 11を使い慣れていない人は、ウィジェットを最大限活用する秘訣を説明したこちらの記事をお読みください。

6.ライブキャプションの改良

Windows 11のライブキャプション機能は、音声を自動で字幕にしてくれます。Windows 11 Moment 3では、中国語(簡体字、繁体字)、フランス語(フランス、カナダ)ドイツ語、イタリア語、日本語、ポルトガル語(ブラジル、ポルトガル)、スペイン語、デンマーク語、英語(アイルランド、その他の方言)、韓国語など、複数の言語でライブキャプションを使うことができます。

ライブキャプション機能は、画面上の人物が何を言っているか聞き取れないような騒がしい環境で役に立ちます。この機能は、耳が不自由な人にとっても大いに役立つでしょう。

7.マルチタスクの上限

Image: MakeUseOf

キーボードのAlt+Tabキーを押してスナップ機能を使っている人に、良いお知らせです。Windows 11 Moment 3では、2つのキーを押すことで、直近のタブ20個の表示が可能になったのです(5個から増えました)。

タブの上限は、簡単に20個に変更できます。「設定」を開き、システム>マルチタスクを選択したら、スナップまたはAlt+Tabを押したときにアプリのタブを表示するのドロップダウンメニューをクリックして変更してください。

マルチタスクをマスターしたい人は、Windows 11でマルチタスクをこなす技を紹介しているこちらの記事をお読みください。

今回のアップデートで追加されたほかの機能

前述の変更以外にも、2023年5月の更新プログラムには、多くの改善点や新機能が加えられています。

たとえば、VPNシールドのアイコンが追加され、VPNに接続中かそうでないかを知らせてくれるようになりました。

ほかにも、音声アクセス機能が強化されたり、設定アプリにUSB4ハブとデバイス画面が追加されたり、PrtScn(Print Screen)キーにSnipping Tool起動を割り当てできるようになったりなど、試してみたい新しい機能があります。