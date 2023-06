Apple Watchを紛失してしまった時、iPhoneの「探す」アプリを使ってその位置を確認できる時間は限られています。Apple Watchの充電が切れると、もう「探す」は使えません。

ところが、Apple Watchを紛失してしばらく経っているのに、「探す」でApple Watchの位置情報が更新されている場合があります。これは不思議ですね。

すでに充電が切れているはずなのに、どうなっているのでしょうか? この疑問に対する答えはちょっと複雑なのです。

代わりにiPhoneの位置情報が更新されている可能性

「探す」で、Apple Watchの位置情報がいつまでも更新され続けているなら、それは、Apple WatchとiPhoneのペアリングが引き起こす奇妙な現象が原因だと思われます。

どういうわけかはわかりませんが、Apple Watchが充電切れになった場合は、代わりにペアリングされたiPhoneの位置情報が表示されるようなのです。

iPhoneの位置情報を表示されても、行方不明のApple Watchを探している人には、何の役にも立ちません。ですが、Apple WatchはiPhoneとのペアリングが必須。

そのため、充電が切れたApple Watchの位置を追跡できる機能が新たに登場しない限り、「探す」のネットワークにできるのは、そこまでが精いっぱいなのです。

というわけで、Apple Watchを紛失してから何週間も経っていて、充電はほぼ確実に切れているというのであれば、「探す」に表示されている最新の位置は、iPhoneの位置情報の履歴をランダムに表示したものである可能性が高いでしょう。

最後の位置情報が正しいか確認する方法

Image: MakeUseOf

ここで疑問がわいてきます。「探す」に表示されているのが、本当にApple Watchの位置情報なのか、それともiPhoneの位置情報にすぎないのかを、どうやって確認すればいいのでしょうか?

この場合は、次の2点を考える必要があります。それは、Apple Watchを紛失してからの経過時間と、位置情報が更新される頻度です。

Apple Watchの電源がオンになったまま放置されているのだとすれば、充電は徐々に消耗し、もってせいぜい数日。紛失して1週間後にApple Watchの位置を確認したのだとしたら、そのころにはおそらく充電がゼロになっています。

それに、Apple Watchの電源がまだ入っていて、機能しているのだとすれば、「探す」を開くたびに、その位置情報がすぐさま更新されるはずです。

しかし、充電が残りわずかか、ゼロの場合、位置情報が更新される頻度ははるかに低くなります。今後の紛失に備えて、Apple Watchのバッテリーを長持ちさせる方法を検討してみるといいでしょう。

紛失したらできるだけ早く位置情報を確認しよう

最後に、紛失して1日か2日しか経っていないのであれば、たいていは「探す」の位置情報が、Apple Watchの追跡と発見の手がかりとして役立つはずです。

この条件から外れてしまうと、表示されているApple Watchの位置情報はiPhoneのそれに置き換わり、発見するのがずっと難しくなることでしょう。