Edgeの起動中にWindowsタスクマネージャーを覗いてみると、ブラウザのプロセスが何十個も表示されているでしょう。開いているタブが1~2個しかなかったとしてもそうです。

しかし、なぜEdgeはこれほどたくさんアクティブなプロセスを必要とするのでしょうか? また、その数を減らす方法はあるのでしょうか?

そこで、Edgeの仕組み、タスクマネージャーがプロセスで溢れてしまう理由、そしてその対処法について見てみましょう。

Edgeを使うとタスクマネージャーに大量のプロセスが表示される理由

Edgeが大量のプロセスを生成する理由は、セキュリティと安定性の2つに尽きます。

EdgeはChromiumをベースとした最も優れたブラウザの1つであり、Chromiumが使われているほかのブラウザと同様に、マルチプロセスアーキテクチャを使用しています。

つまり、ブラウザに単一のプロセスを使用するのではなく、各タブに個別のプロセスを使用しているのです。また、開いている各タブの個々のコンポーネントにもプロセスが作成されます。

Screenshot: MakeUseOf

たとえば、コアブラウザプロセスがあるかもしれません。次に、HTMLやCSSといったウェブサイトのコードなどを処理するレンダラープロセスがあります。また、ページのレンダリングを高速化するためにグラフィックチップとの通信を担うGPUプロセスもあるでしょう。

プラグインや拡張機能のプロセスは、ブラウザのアドオンを処理します。このようにリストが続いていきます。

ブラウザの機能を複数のプロセスに分散させると、1つのプロセスに障害が発生してもブラウザ全体がクラッシュする可能性が低くなる、ということなのです。

また、プロセスを分離することでメモリが共有されないこととなり、与えられる特権が制限されたものになるため、セキュリティ面でも優れています。

WindowsでEdgeのプロセスを表示する方法

Edgeが使用しているプロセスは、Windowsタスクマネージャーで確認することができます。

タスクマネージャーには実行中のプロセス数が表示されますが、それが何のためのものなのか、詳細はほとんど記載されていません。

ただし、Edgeのプロセスの多くが最小限のシステムリソースを消費していることは確認できます。

詳細については、ブラウザに組み込まれているタスクマネージャーで確認することもできます。

開くには、Edgeの実行中にShift+Escキーを押します。ここで、先ほど説明した各プロセスの詳細を見ることができます。

Screenshot: MakeUseOf

WindowsでEdgeのプロセス数を減らす方法

上記で説明したように、タスクマネージャーで実行されているのが確認できるEdgeプロセスの多くは、ブラウザの仕組みの一部でしかありません。このうち、システムリソースに過度な負担をかけるものはほとんどありません。

しかし、PCのパフォーマンスへの影響が気になる場合は、Edgeが使用するプロセスの数を減らす簡単な方法がいくつかあります。

1.未使用の拡張機能を削除する

インストールされているブラウザの拡張機能を見て、削除できるものがないか確認しましょう。

アクティブな拡張機能はそれぞれ1つ以上のプロセスを実行している可能性があるため、アドオンの整理は簡単にプロセス数を減らす方法になります。

Edgeで拡張機能を検索、インストール、管理する方法について詳しくは、「Edgeで拡張機能を検索、インストール、管理する方法」をご覧ください。

2.Edgeの設定を変更する

Edgeのオプション設定の中には、それぞれ別のプロセスが必要なものがあります。

たとえば、「スタートアップブースト」や「ハードウェアアクセラレーション」などです。

この両方の機能は、「Edgeの設定」→「システムとパフォーマンス」で無効にできます。

3.未使用のタブを閉じる

Edgeでタブを開くと、1つにつき10個以上のプロセスが生じる可能性があります。

使用していないタブ複数開いていることがよくある場合は、それを閉じることでアクティブなプロセスの数を即座に減らすことができます。

もっと優れたWindows用ブラウザの選択肢は?

Opera、Brave、Vivaldi、Chromeなど、最新のブラウザには同じ問題を起こすものがたくさんあります。

こうしたブラウザはすべてChromiumをベースにしています。Firefoxは、Googleが開発したブラウザアーキテクチャを使用していない数少ない最新ブラウザの1つです。

マルチプロセスシステムが使われているのには理由があり、それによって安定性とセキュリティが向上する、ということは覚えておくと良いでしょう。

しかし、新しいブラウザを試してみたくなった場合は、ゲーマーに最適なブラウザとWindows 11に最適なブラウザのリストに目を通してみてください。

Microsoft Edgeのプロセスを削減する

Microsoft Edgeが大量のプロセスを実行する必要がある理由は理にかなっているのかもしれません。

でも、だからといって、この問題は喜ぶべきことでもありません。プロセスはWindowsやアプリを使用していれば避けられないものですが、その数を減らすことでパフォーマンスを向上させることができます。