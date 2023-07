Windowsを使用しているときに、わずかなバグに遭遇するのは大したことではありませんが、もしWindowsで繰り返し問題が起こるようであれば、おそらくオペレーティングシステムに何か問題があります。

そのような場合は、ファクトリーリセット(工場出荷時状態にすること)で、すべてを新たに開始するのがベストです。

しかし、些細なことでファクトリーリセットを行なわないことも重要なことです。

ですから、もしあなたがファクトリーリセットを行なおうと考えているなら、それを実際に行なう必要があると確信していることが重要です。

1. ソフトウェアのバグが繰り返し発生する

先に述べたように、「ソフトウェアの不具合に時々直面すること」は大したことではありません。

Windows、Apple、Androidなど、どのような種類のオペレーティングシステムソフトウェアであれ、解決に時間がかかるエラーやバグが発生する可能性があるという事実を受け入れる必要があります。

ただし、それが繰り返し発生するようなら、お使いのPCに何年も経った古いソフトウェアプログラムが混在し、システムの実行が困難になっている可能性があります。

このような場合は、ファクトリーリセットが最善の選択肢であると考えられ、これにより、システムがすべて正常に動作していた状態に戻ります。

2. プライバシーに関する懸念がある

新しいPCやノートブックの購入を予定している場合は、お使いのコンピューターを処分する可能性が高いでしょう。

それをどこかのお店で売ったり、新しいコンピュータと交換したり、あるいは誰かに寄付するにしても、まずWindowsのファクトリーリセットを実行することが重要です。

「なぜ?」と疑問に思われるかもしれません。簡単なことです。プライバシーのためです。

ファクトリーリセットを実行すると、消去しなければ面倒なことになり得る個人情報や機密情報がコンピューターから消去されます。

写真、パスワード、機密文書など、どのようなものでも、ファクトリーリセットすると、すべてが一度に削除されます。

3. 重要なWindowsシステムファイル内に破損がある

取るに足らないWindows エラーは、より簡単な手段で修正できるので、工場出荷時の状態に完全リセットする必要はほとんどありません。

しかし、Windowsのシステムファイルの損傷や破損はまったく別の話です。 Windowsシステムファイルは、要するに、Windowsオペレーティングシステムの基礎となるものです。

いくつかのプロセスを組み合わせることによって、PC上でほかのアプリケーションをスムーズに実行し、システムをあらゆる方法で有効活用できるようにします。

たとえば、Windowsのレジストリファイルには、Windowsのソフトウェアやハードウェアの設定や構成のデータベースが含まれています。

レジストリ上のファイルに問題が発生すると、バックアップを行なっていない限り、レジストリ上のファイルを修正するのは非常に難しくなります。

このような場合、ファクトリーリセットは試す価値のある選択肢になります。

同様に、システムライブラリ、システム構成ライブラリ(.sys)、ダイナミックリンクライブラリ(DLL)なども、同じように対処しなくてはならない別のシステムファイルです。

4. 全体的なパフォーマンスの低下に気付く

しばらくすると、コンピューターのパフォーマンスが落ちるのは普通のことです。

長年の使用による磨耗や損傷、ドライブの断片化、インストールされているさまざまなソフトウェア間の競合などが、このような機能低下の原因として考えられます。

しかし、この低下は長く困難なプロセスであり、通常、少なくとも理想的には、それが起こるまでには何年もかかります。

使いはじめてから数年しか立たないうちにこれらの問題に直面した場合は、内部で何か別のことが起こっている可能性があります。

システム設定または同様の構成の変更、ハードウェアとソフトウェア間のリソースの競合、ソフトウェア間の互換性の問題、インストールされたソフトウェアによって引き起こされる混乱などが、パフォーマンスの低下に直面する原因として考えられます。

PCのファクトリーリセットを行なうことで、PCの全体的なパフォーマンスの低下を改善することができます。

ファクトリーリセットを行なうべき兆候を見極める

ファクトリーリセットは、Windowsのすべての問題を解決する万能策ではありません。

実際、技術的な問題を素早く解決できる、システムの復元やトラブルシューティングツールのような、もっとシンプルな解決法も存在します。

しかし、あなたが上記の問題のいずれかに直面し、ほかのもっと簡単な解決策でもうまくいかなかった場合、ファクトリーリセットは、まさにあなたを危機から救ってくれるものかもしれません。