「Googleスライド」でプレゼンをするとき、相手に特定のデータを見せないために、スライドを非表示にしたい場合があります。

そんなときに役立つ、Googleスライドでスライドを非表示にする方法を紹介します。

【今日のワークハックはこんな人におすすめ!】 一部のスライドを隠して、効果的なプレゼンテーションをしたい人

特定の情報や機密情報を非表示にしたい人

今日のワークハック:スライドを非表示にして見せる情報をコントロールする

Googleスライドでスライドを非表示にする方法は、「非表示にしたいスライドを右クリックする方法」と「スライドメニューを使う方法」の2つがあります。

ここでは、この2つの方法について詳しく説明します。

1. 右クリックでスライドを非表示にする方法

Googleスライドでスライドを隠すことは、非常に簡単です。

ここでは、右クリックを使用して非表示にする手順を説明します。

Screenshot: ライフハッカー・ジャパン編集部 via Google スライド

1. Googleスライドでプレゼンテーションを起動する。 2. フィルムストリップ(左側の小さいスライド)で、非表示にしたいスライドを右クリックし、コンテキストメニューから「スライドをスキップ」を選択する。 3. スライドが隠れていることを示す、斜め線が引かれた目のアイコンが表示される。そのスライドを表示したい場合は、該当スライドを右クリックして、「スライドのスキップを解除」を選択。

また、右クリックで複数のスライドを一度に隠すこともできます。

そのためには、Ctrlキーを押しながら非表示にしたいスライドをすべてクリックします。次に、選択したスライドを右クリックし「スライドをスキップ」を選択してください。

2. スライドメニューを使用して非表示にする方法

Googleスライドのメニューには、スライドをスキップするオプションを含む設定ができます。このオプションを使用すると、スライドを非表示にすることが可能。

Screenshot: ライフハッカー・ジャパン編集部 via Google スライド

隠したいスライドを選択し、上部の「スライド」タブをクリック。 表示されたメニューから「スライドをスキップ」を選択する。

複数のスライドを非表示にしたい場合は、Ctrlキーを押しながら該当する複数のスライドをクリック。「スライド」タブをクリックして「スライドをスキップ」を選択すれば完了です。

非表示スライドを除いたプレゼンテーションを印刷する方法

Googleスライドでプレゼンテーションを印刷する時、デフォルトだとすべての非表示スライドが含まれてしまいます。

非表示のスライドを印刷したくない場合は、次の手順に従ってください。

Screenshot: ライフハッカー・ジャパン編集部 via Google スライド

1. プレゼンテーションを開き、上部の「ファイル」タブをクリックし、「印刷プレビュー」オプションを選択。 2. 上部にある「スキップしたスライドを含める」オプションをクリック。このオプションはデフォルトで有効なので、クリックして無効にする。

Googleスライドでは、相手に見せたくないスライドがあるのが普通です。幸い、上記の方法を使えば、これらのスライドを簡単に非表示にできますよ。

Image/Source: Google Slide