Amazonタイムセール祭り開催中（6/4 23:59まで）
デスクワーカーにとって、キーボードは譲れないアイテム。スムーズでスピード感のあるタイピング、快適な打鍵感は、作業効率や生産性に直結します。
タイピングへのこだわりから生まれた最高峰のキーボード、PFUの「HHKB」「REAL FORCE」がなんと、「Amazon タイムセール祭り」で最大32%オフに！ 生産終了で在庫限りのモデルなので、お得に購入できるラストチャンス。気になる方はお早めに！
あらゆるデバイスに対応！Happy Hacking Keyboard Professional HYBRID
PFU キーボード HHKB Professional HYBRID 無刻印／墨（英語配列）
PFU キーボード HHKB Professional HYBRID 日本語配列／墨
PFU キーボード HHKB Professional HYBRID 英語配列／白
PFU キーボード HHKB Professional HYBRID 無刻印／白（英語配列）
PFU キーボード HHKB Professional HYBRID 日本語配列／白
REAL FORCE for Mac：テンキーレスとフルキーボードが2万円台に！
REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」 英語配列／ブラック
REALFORCE Mac テンキーレス 日本語配列(ホワイト)
REALFORCE Mac テンキーレス 日本語配列(ブラック)
REALFORCE for Macフルキーボード「PFU Limited Edition」英語配列 スーパーホワイト
REALFORCE「PFU Limited Edition」とオプション品のセット買いでさらにお得
REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」英語配列 (ブラック)＆ RFキーボードルーフ(テンキーレス用/クリアー)セット
REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」英語配列 (ブラック)＆ RFウッドパームレスト(クリアー色)セット
REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」日本語配列 (スーパーホワイト) ＆ RFキーボードルーフ(テンキーレス用/クリアー)セット
REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」日本語配列 (スーパーホワイト) ＆ RFウッドパームレスト(クリアー色)セットセール中のHHKBシリーズをチェック！
なお、表示価格は公開時のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。