Appleが時間をかけて機能を開発し、独自の実装に満足してからやっと展開することは広く知られており、支持の声や落胆の声につながることも少なくありません。



AppleがiPhone 14 Proの発表と同時に、多くの人が望む常時表示機能への挑戦をようやく発表したときは、多くの相反する意見が聞かれました。

1. コンテキストを意識して常時表示

Image: Kaspars Grinvalds(Shutterstock)

Appleのデバイスのソフトウェアはシームレスな統合で知られていますが、iPhoneの常時表示ディスプレイも例外ではありません。

コンテキストを意識しており、常にデフォルトで時刻を表示するわけではありません。以下のような例があります。

iPhoneをAirPlay対応のスマートTVやApple TVのリモコンとして使用する場合、時刻とウィジェットがDパッドに代わり、再生&一時停止、時刻&日付情報、戻るボタンとして使用できるようになります。

「マップ」で道順を調べる場合、画面上にテキスト形式で道順が表示されます。

iPhoneをポケットに入れると常時表示が消えてバッテリーの消耗を防止します。また、アップルウォッチを持っている場合にiPhoneから長時間離れると、この機能は再び自動的に無効化されます。

2. 情報収集に最適なライブアクティビティ

iPhoneの常時表示ディスプレイを愛用する理由として次に挙げるのは、ライブアクティビティとの連携です。

ご存じない方のために説明すると、ライブアクティビティはiOS 16の追加機能で、ロック画面にリアルタイムで通知を表示するものです。スポーツの試合結果、飛行機やタクシーの運行状況、注文した料理が届くまでの時間などを、その時々の状況に合わせて表示することが可能です。

iPhoneの常時表示ディスプレイは、画面上のライブアクティビティを考慮し、情報を頻繁に更新しながら暗めに表示します。

最新の情報を得るための素晴らしい方法で、一歩先を行っているだけでなく、見た目も美しい詳細な通知機能を持つアプリケーションもあります。

3. ユーザーの好みに合わせたカスタマイズ機能

Image: Apple

最後の理由は、iPhoneでカスタマイズしたロック画面をそのまま再現するため、フォントや壁紙、ウィジェットの変更が常時表示している画面にも反映され、無限の組み合わせを試して使うことができることです!

今、Androidのメーカーは、カスタマイズに関して制限がなくなりました。SamsungとOnePlusは、時計や通知のほかにユニークなグラフィックを設定できるようにすることで、この機能を楽しいものにしています。しかし、iPhoneの解釈は、よりパーソナルでありながら機能的であると感じています。

また、データを多用する表示が苦手な方のために、iPhoneで常時表示を有効にしているときは、通知や壁紙を表示しないようにすることも可能です。そうすることで、黒い画面に時計とウィジェットだけが見え、控えめな印象になります。

iPhone常時表示ディスプレイの魅力

常時表示ディスプレイのカスタマイズは、発売当初は利用できませんでしたが、現在は利用できるようになり、この機能はより強固なものになりました。

そのデータ量の多さは歓迎すべき変更であり、iPhoneにダイナミックな感覚をもたらすものです。

しかし、改善されたとはいえ、この機能はまだバッテリーの持ちに少し負担がかかるので、iPhoneより長く使いたい場合は、この機能を無効にするか、ショートカットを設定してアクティブな状態にしておく時間を制限すべきかもしれません。