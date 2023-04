メモアプリを探すとき、選択肢に困ることはないでしょう。しかし、Google Keepはもっとも汎用性の高いメモアプリの1つです。

Google Keepの機能を使えば、外出先でも簡単にメモ、アレンジ、保存、アクセスができるので、やるべき事をより早く終わらせることができます。

モバイルで使える最高のノートアプリケーションの1つとされていますが、PCでも非常に効率的にメモを取ることが可能です。

ここでは、Windows PCでGoogle Keepの使用を検討すべき理由を説明します。

Google Keepとは?

Google KeepはGoogleが開発したメモ帳アプリケーションで、リストやメモを作成・整理し、安全に保管し、外出先からアクセスできるようにします。メモを電子的に保存し、どこからでもアクセスできるため、メモを忘れる心配がなくなります。

Google KeepのモバイルアプリケーションはiOSとAndroidから無料でダウンロードでき、PC用のウェブベースのものもあるため、簡単に利用することができます。

WindowsでGoogle Keepを利用するメリット

Google Keepはモバイルデバイスで人気がありますが、Windowsアプリとしても素晴らしいものです。その理由は以下の通りです。

1. Google Keepの使いやすさ

Google Keepは、非常にシンプルなインターフェースで、ノートの書き方、保存方法、変更方法が簡単に分かるようになっています。

ほかの一般的なメモアプリケーションとは異なり、メモを書いたりリストに追加したりする前に、さまざまな複雑なフォーマットオプションを確認する必要はありません。

シンプルなドロップダウンのバーをクリックするだけで、メモを取りはじめることができます。このパネルから、新規リスト、描画付き新規ノート、画像付き新規ノートが簡単に作成可能。

初めて利用する人も、簡単に慣れることができるサービスです。Google Keepの比較的シンプルなインターフェース上には各アイコンがあり、その機能の上にカーソルを移動すると説明文が表示されます。

インターフェースが使いやすいということは、メモを簡単に整理し、簡単に記録できることを意味します。このシンプルさは、フォルダやサブフォルダに分類してノートを整理するほかの多くのメモ帳アプリケーションとは異なるものです。

Google Keepは、壁一面にきれいに整理された付箋のようであり、冷蔵庫にメモやリスト、説明書などを並べるのと変わりません。

メモを上部に固定して簡単にアクセスできるようにしたり、メモにリマインダーを追加したり、古いメモをアーカイブしたり、写真を追加したり、背景を簡単に変更したりすることもできます。

また、メモにアクセスしやすいように、ラベルや色、属性で内容をフィルタリングすることができます。これらの機能により、Google Keepは使いやすく、シームレスかつ手間をかけずににメモを取ることができ、生産性が向上します。

2. Google Keepは無料

Google Keepは、一部のハイエンドなノートアプリケーションとは異なり、無料で利用でき、アクセスする前に登録が必要となる特別な機能はありません。必要なものはGoogleのアカウントのみです。

既存のアカウントで自動的にアクセスでき、Google Keepにサインインするだけで使いはじめることができます。ヘルプが必要な場合は、Gmailアカウントの新規作成方法についてのガイドをご覧ください。

各Googleアカウントには15GBのストレージがあり、Google関連のすべてのサービスに使用できることを覚えておくとよいでしょう。メモを保存しても、ドライブに大きなスペースを占領しないことがメリットです。

3. Google Keepのデータ同期機能

Google Keepは、Googleのエコシステムに欠かせない存在です。そのため、Googleドライブなど、Googleが運営するさまざまなサービスでコンテンツを簡単に共有することができます。

使用しているさまざまなGoogleのサービスを横断して、コンテンツを簡単に共有し、アクセス可能。Google KeepはGoogleドライブと密接に連携しており、メモを変更すると自動的に保存されます。

つまり、メモは常にドライブに安全にバックアップされ、どこからでもメモにアクセスできるのです。

また、「Googleドキュメントにコピー」をクリックするだけで、Keep Noteの内容をGoogleドキュメントにコピーできてしまいます。 ノートの内容はすべて自動的にコピーされ、新しいドキュメントに複製されるのです。

さらに、GoogleドキュメントからツールメニューをクリックしてKeepノートパッドにアクセスすると、サイドパネルにそのアカウントで書いたKeepメモがすべて表示されます。この便利な機能では、Keepでメモしたアイデアや内容をDocsにシームレスに転送することが可能。

4. Google Keepの連携機能

Google Keepのもう一つのメリットは、ほかの人と一緒にリアルタイムでタスクやプロジェクトを実施できることです。共同編集者を追加すると、その編集者はテキスト、画像、音声記録、絵を編集、追加することができるようになります。

共同編集者のアイコン(人のシルエットにプラス記号のマーク)をクリックします。そうすることで、名前またはEメールアドレスを通じて、ノートに共同編集者を追加できます。

5. Google Keepsのリマインダー機能

Google Keepでは、メモだけでなく、リマインダーを設定することもできます。この機能を使用して、メモした重要な事柄にリマインダーを追加可能です。

この機能の最大の利点は、KeepがこのリマインダーをGoogleカレンダーなどのほかのGoogleサービスに送信して、リマインダーを設定したイベントを逃さないようにすることです。

時間ベースのリマインダーに加え、自宅や職場など特定の場所にいるときに起動するリマインダーを作成することもできます。また、時間ベースのリマインダーとロケーションベースのリマインダーを同時に設定することも可能です。





Google KeepはPCとモバイルのどちらで使うのがよいか?

Google Keepのモバイル版には、PC版と共通の機能に加えて、ウェブ版にはない機能もあるため、より優れています。

モバイルとは異なり、Google KeepにはPC用のアプリケーションがないため、最大限に活用するためにはインターネット接続が必要になります。しかし、すでにKeepを開いている場合は、インターネットに接続しなくても、既存のファイルを変更したり、新しいノートを作成することができます。

また、モバイルアプリケーションでは、音声メモツールを使って簡単にメモを口述することができ、話した言葉を自動的にテキストに書き起こします。しかし、この便利な機能はPC版にはありません。

また、PC版の光学式文字認識も、ウェブアプリケーションではモバイル版より効率が下がります。モバイルアプリでは、Google Keepに画像をエクスポートしてそこからテキストをコピーする方法と、アプリ内で画像をキャプチャする2つの方法があり、画像からテキストをノートにコピーすることができます。

後者は、画像がなく、テキストに変換する前に写真を撮る必要がある場合に便利なツールです。一方、PC版では、すでにシステム上にある画像に対してしか光学式文字認識を使用できないため、使用によりストレスがかかります。

PCのGoogle Keepは、Googleのほかのエコシステム(特にGoogleドキュメント)とシームレスに接続されているため、すでにほかのGoogleサービスを利用している場合(おそらく利用していると思われますが)、PCでメモを取るためのよい選択肢となります。

Google KeepのPC版とモバイル版で違いはありますが、ウェブベースのGoogle Keepは、そのシンプルなデザインと連携機能により、優れたメモ帳アプリケーションであることに変わりはありません。

これらの機能により、PCの競合アプリと同等となり、モバイルアプリの方が優れているからといって使用を控える必要はないでしょう。PCでKeepを最大限に活用するには、Google Keep拡張機能の使い方のガイドをご覧になってください。

現代のノート活用

現在は、かつてないほどにメモがよくなっています。さまざまなメモ帳アプリケーションの中からもっとも価値のあるものを選ぶことができるためです。

しかし、Google Keepは無料であることに加えて、多くの機能があるため、最良の選択肢の1つなのです。

