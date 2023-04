ChatGPTはログインできる間は便利ですが、時に履歴へのアクセスも、文章生成AIの豊かな知識へのアクセスも、できないことがあります。

しかし、何もかもが失われたわけではありません。今回は、ChatGPTのログインエラーを解決する方法をお教えします。

ChatGPTのよくあるログインエラー

ユーザーが直面するChatGPTの一番よくあるログインエラーは、「ChatGPT is at capacity right now」という、大量のユーザーが同時にアクセスしようとしている時に起こるものです。

ユーザーが報告しているChatGPTのもうひとつのログインエラーは、ログインのループにはまるというもの。

ChatGPTのログインページで、ユーザーがログイン情報を入力し、「Login」ボタンをクリックしても、また同じログインページに繰り返しリダイレクトされるというものです。

これは、認証プロセスで、サーバーがユーザーのログイン情報の認証に失敗するせいで起こっている可能性があります。もしくは、ブラウザのキャッシュの問題の場合もあるので、キャッシュとCookieをクリアすると解決する可能性もあるでしょう。

残念ながら、ChatGPTのログインエラーを解消するたったひとつの方法はありませんので、試してみるべき方法をいくつか上げていきます。

1. しばらく待つ

ChatGPTが混み合っている問題に遭遇した場合は、しばらく待つというのもありです。しばらくすればサーバーの負荷が減り、いつものようにまたChatGPTにアクセスできる可能性が高いです。

このような問題が解消するのは通常15〜20分くらいなので、その後はほかの解決策を試さなくても、ChatGPTにアクセスできるはずです。

さらに、「Get notified when we are back」ボタンをクリックすれば、ChatGPTが復旧した時にメールを受け取ることもできます。

2. ChatGPTサーバーの状態をチェック

ChatGPTサーバーの状態をチェックすると、ChatGPT側の問題なのかどうかがわかります。

サーバーのダウンやそのほかの問題であれば、ログインすることができません。その場合は、サーバーが復旧するのを待つほかに、手の打ちようがありません。

サーバーの問題や、更新のための中断などかを知るには、ChatGPT Server Statusのページに行ってみましょう。

3. インターネット接続をチェック

ChatGPTを使うには、安定したインターネット接続が欠かせません。

ChatGPTにログインしようとすると、ログインページはあなたのログイン情報をサーバーに送ります。インターネット接続が不安定だったり、弱かったりすると、その転送が遅れ、読み込みに時間がかかり、ログインエラーになり、ページがタイムアウトになります。

インターネット接続を確認し、別のネットワークに切り替えたり、ルーターを再起動したりしてみましょう。

4. VPNを無効にする

VPNを使っていると、違うサーバーやネットワークを経由してインターネット接続します。特定のWebサイトやサービスにアクセスする場合、このせいで問題が起こることがあります。

たとえば、ChatGPTがあなたの使っているVPNプロバイダーをブロックしていたり、VPNが遅延や問題を起こしているのかもしれません。

ChatGPTアクセスするには、VPNを無効にして、通常のインターネット接続を使ってみましょう。

VPNを使いたい場合は、今後そのような問題が起こらないようにするために、別のVPNに切り替えてみるのもいいでしょう。あなたのパソコンに最適な無料のVPNオプションの記事もどうぞ。

5. ブラウザのキャッシュをクリアする

ブラウザのキャッシュの問題のせいで、ChatGPTにアクセスできない可能性もあります。

キャッシュは、ブラウザがウェブサイトに訪れた際に、小さなデータやCookie、そのほかの情報を保存しているデータのことです。キャシュが壊れていたり、古くなったりしている場合、読み込む時間が遅くなるなどの問題が起こったり、特定のプラットフォームへのアクセスがエラーになったりします。

ChatGPTのログインエラーを修復するために、ブラウザのキャッシュをクリアしてみましょう。キャッシュは一時的なものなので、クリアしても大事なファイルを損なうことはありません。

Chromeの場合は、以下の手順にしたがってキャッシュをクリアしましょう。

1. Chromeで右上隅にある3つの点をクリックします。 2. 「その他のツール > 閲覧履歴を消去」を選びます。 3. 次の画面で、消去したいデータを選び「データを削除」ボタンをクリックします。問題を解決するにはすべてのオプションをチェックするのがおすすめです。 4. データの消去が終わるまで待ち、問題が解決しているかをチェックします。キャッシュのクリアの手順は、一般的なブラウザでは同じようなものです。

6.「ChatGPT Plus」を購入する

仕事でChatGPTを使っていて、「ChatGPT is at capacity right now」のような混雑の問題を避けたい人は、「ChatGPT Plus」のサブスクリプションを購入するのが賢い選択かもしれません。

月額20ドルの「ChatGPT Plus」のサブスクリプションを購入すると、サーバーに負荷がかかっている時でもChatGPTにログインできます。

7. ChatGPTから別のものに切り替える

ChatGPTにログインできない問題が長く続いたり、仕事に悪影響を及ぼしている場合は、別の文章生成AIプラットフォームを探してみるのもいいかもしれません。

ChatGPTはAIチャットボットとしては人気がありますが、ほかにも似たような機能のあるAIチャットボットはいくつかあります。

ChatGPTにアクセスできましたか?

ChatGPTでログインエラーが起こるとイライラしますが、その問題を解決するには我慢強さや粘り強さが必要です。

上記の解決法で、ChatGPTにアクセスできるようになることを願っています。

Image: MakeUseOf