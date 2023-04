ほかのアプリと電卓をよく併用する人にとって、使用中のアプリのウィンドウをいちいち動かして電卓を見えるようにするのは、手間のかかる作業です。

そこで、いつでも電卓にアクセスできるよう、電卓のウィンドウを常に手前に表示しておくのがオススメです。

どんなに画面がわちゃわちゃしていても、1クリックで電卓の全機能にアクセスできるんです。これで、かつてないほど計算が楽になりますよ。

Windowsで電卓を常に手前に表示する方法

Windows標準の電卓を使っていると、いちいちほかのウィンドウの下に隠れてしまってイライラすることがあるでしょう。次の手順に従えば、いつでも電卓機能にすぐにアクセスできるようになります。

まずは、電卓アプリを立ち上げましょう。スタートメニューで「電卓」と検索するか、「Win+R」を押して、「calc.exe」と入力します。これについての詳細は、こちらの記事をご覧ください。

電卓のウィンドウが開いたら、右上をご覧あれ。水平線が2本入った上向き矢印のような小さなアイコンがあるはずです。これが、常に手前に表示する機能です。

クリックすると、電卓のウィンドウがいつもほかのウィンドウの手前にとどまってくれます。

常に手前に表示する機能を切るには、アイコンを再度クリックするだけで、電卓ウィンドウが標準サイズに戻ります。

ショートカットキーがお好みなら、「Alt+Page Up」で機能をオン、「Alt+Page Down」で元に戻ります。

これで、ほかのウィンドウに隠れることを心配せずに、電卓を使うことが可能。さらに仕事のスピードアップを図りたい人は、Windowsキーボードショートカットのガイドをご覧ください。

電卓を常に手前に表示して作業をスピードアップ

Windowsの電卓がほかのウィンドウに隠れてしまうのに辟易していたあなた。ご安心ください。

今回ご紹介した方法で、電卓を常に手前に表示させましょう。それだけで、何が起きても常に電卓が見える状態を保つことができるのです。