Apple Pencilの使い心地をさらにパワーアップする秘訣知ってますか？ それはペン先の種類を使い分けること！
今回は、楽天市場で見つけた、エレコムが公式に販売するApple Pencilの書き心地をアップデートするペン先をご紹介します。
今日は楽天の「5と0のつく日」で、ポイント5倍。ゴリゴリ、カリアリ、サラサラといった異なる質感を持つペン先を使い分けることで、アイデアがさらに加速すること間違いなし！「5と0のつく日」エントリーはこちら
Apple Pencilの書き心地をアップデートする交換用ペン先
エレコム Apple Pencil 専用 交換ペン先 2個入り 金属製 極細 透明 2個入り P-TIPAP04CR
エレコム 交換ペン先 3個入り 樹脂製 1mm 標準形状 3個入り P-TIPAPS01WH
エレコム Apple Pencil 専用 交換ペン先 2個入り金属製 標準形状 2個入り P-TIPAP03
エレコム 抵抗･摩擦感 3個入り ホワイト P-TIPAPY01WH
エレコム タッチペン交換 金属製 極細 太さ1mm ホワイト P-TIPAP01
iPadとApple Pencilもあわせてチェックしよう「5と0のつく日」エントリーはこちら
Source: 楽天市場