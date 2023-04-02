Amazon新生活セール ファイナル本日終了！（4/2 23:59まで）
1人暮らしやパーソナルルーム用に、テレビはあえてミニマルな小型を選ぶ。
本日4月2日（日）23:59で終了する「Amazon新生活セール ファイナル」では、ミニマルな生活を好む方や、寝室、書斎用、サブテレビに最適な24型テレビもお得に！
テレビの高画質化と大型化が進んでいるなかでも、「小型テレビ」が活躍する機会はまだまだあるもの。セール対象商品の中から、おすすめラインナップを厳選してお届けします。
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【小型テレビはこんな人におすすめ】
- テレビは欲しいけど場所は取りたくない
- コンパクトなテレビを探している
- お風呂やキッチンなど、いろんな場所でテレビを見たい
- 配線や電源がない環境でもテレビを見たい
コンパクトで充分なんだよ！ 寝室や書斎用にも◎
アイリスオーヤマ 24WB10PB 2022年モデル Wチューナー 外付けHDD対応
FFF 24V型 ダブルチューナー ハイビジョン HD 外付HDD対応 FFF-TV24WBK2 2023年モデル
オリオン OL24WD300A ハイビジョン液晶テレビ ブルーライト軽減 地デジ/BS/CSチューナー搭載 外付けHDD対応
MAXZEN J24CHS06 24型 液晶テレビ Wチューナー 外付けHDD対応
電源不要、受信アンテナ付きのポータブル型も！
ポータブルテレビ Tingu 小型テレビ 14.1インチ
接続端子がUSB-Cなので、モバイルバッテリーなどとも使いやすい！
セットで買いたい外付けHDDとケーブルもチェック
東芝 外付け ハードディスク 4TB 【 テレビ録画 / 4K / Windows/mac / PS4 / バッファロー製nasne™ 対応 】
ホーリック アンテナケーブル S-4C-FB同軸 3m
なお、表示価格は公開時のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。