ネット接続が失われると困ります。

しかし、ネット接続がしっかりある環境でも、Androidスマホのホーム画面からいつでも「恐竜ゲーム」をプレイできる方法があることはご存知でしょうか?

Google Chromeの「恐竜ゲーム」とは?

Google Chromeをインターネットブラウザとして使ったことがある人なら、Chrome の「恐竜ゲーム」のことはご存知でしょう。

Chromeがネットに接続できないとき、スペースキーを押すとはじまるゲームのこと。暇つぶしには十分すぎるゲームです。

Google Chromeの「恐竜ゲーム」をAndroidのホーム画面に追加する方法

ホーム画面に追加できる便利なGoogleウィジェットはたくさんありますが、Chrome の「恐竜ゲーム」は定番の1つです。

ゲームに夢中になっていてハイスコアが出そうなときに、インターネットのページがようやく表示されて、その可能性が遠ざかってしまうと、ちょっと残念な気持ちになります。

それを何としても回避して、Chromeの「恐竜ゲーム」を心ゆくまでプレイしたいなら、ウィジェットとしてAndroidのホーム画面に追加することができます。

やり方は以下の通りです。

Image: MakeUseOf

1.ホーム画面に行き、何もないところを長押しします。

2.「ウィジェット」ボタンをタップします。

3.「Chrome」セクションまでスクロールし、タップして展開します。

4.「Chrome Dinosaur」ウィジェットを選択し、長押しします。

5.このウィジェットをホーム画面の好きな場所にドラッグします。

これで、タップするだけで「恐竜ゲーム」がいつでもプレイできるようになりました。

いつでも好きなときにChromeの「恐竜ゲーム」を楽しむ

約束の時間まで少し暇をつぶす必要があるときや電車やバスを待っているとき、Chrome 「恐竜ゲーム」以上の暇つぶしはありません。

このゲームがいつでも手元にあれば、ラスボスを倒し、エンドレスに見えるこのゲームを最後までやり遂げることができるかもしれません。