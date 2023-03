自分のパソコンでポッドキャストを聞くとき、ベストな方法とは?

自分にピッタリの拡張機能が見つければ、ブラウザでポッドキャストを聞くのは便利で簡単です。

今回はブラウザでポッドキャストを聞くのにおすすめの拡張機能をご紹介しましょう。

1. SmarterPod

この拡張機能は、ワンクリックで、プレイリストにコンテンツを追加することができます。

また、ポッドキャストを検索したり、ワンクリックでそのポッドキャストを購読したりすることもできます。再生ボタンを使って、再生、一時停止、ダウンロードができ、パソコン間でコンテンツの同期をすることもできるのが最高です。

ただ、この記事の執筆時点では、「SmarterPod」はベータ版しかありませんので、いくつかバグがあるかもしれないということは覚えておいてください。それでも、試すだけの価値がある素晴らしい拡張機能です。

ダウンロード:SmarterPod Chrome版(無料)

2. Podcast Player Prime

この拡張機能は、どんなポッドキャストでもダウンロードして、後で聞くことができます。

「Podcast Player Prime」は、さまざまなテーマでカスタマイズができます。人目を引くデザインのインターフェイスが特徴的です。キャッシュを表示し、すぐにポッドキャストを削除できる機能もあります。

ポッドキャストの検索だけでなく、上位のチャートを見ることもできるので、新たに聞くポッドキャストを選ぶ目安にもなりそうです。

全体的に、「Podcast Player Prime」を使うことで、聞いているポッドキャストの記録をつけたり、キャッシュのコンテンツを並べ替えたりできるので、パソコンのポッドキャストマネージャーとして優秀です。

ダウンロード:Podcast Player Prime Firefox版 | Chrome版(無料)

3. PodStation Podcast Player

「PodStation Podcast Player」は、iTunesと「Podcast Search Service」からポッドキャストのコンテンツを収集する拡張機能です。

プラスのアイコンを使って、フィードを追加したり、ポッドキャストを購読したりすることができ、追加や購読がされると、タイトルの右のプラスアイコンがチェックマークになります。

複数のパソコンでブラウザを使っている人は、この拡張機能を使えば、すべてのパソコン間でコンテンツを同期でき、Androidのベストなポッドキャストアプリのうちのどれかを日常的に使っている人にとっては完璧です。

「PodStation Podcast Player」の優秀なところは、他の拡張機能よりも、再生プレイヤーが少し細かくコントロールできることです。

たとえば、好みにや要望に合わせて、再生スピードを遅くしたり、速くしたりすることができます。また、そのとき聞いているエピソードが終わったら、リストの次のエピソードに直接飛ぶ、連続再生機能もあります。

ダウンロード:PodStation Podcast Player Chrome版(無料)

4. Podcast App

何の変哲もない名前ですが、この機能拡張は豊富な機能を備えています。iTunesのワールドワイド・リストや、NPRのベスト・コレクションから、新しいポッドキャストを見つけることができるので、新たなものを発見したい人にはピッタリです。

興味のあるポッドキャストが見つかったら、説明の右にある赤い再生ボタンをクリックしましょう。

赤いリンクが追加されているポッドキャストもあります。それをクリックすると、フィードを購読し、新しいエピソードが公開されたら見ることができます。

ダウンロード:Podcast App Chrome版(無料)

5. SndControl: Your Audio ControlPad

「SndControl」は、人気のポッドキャストストリーミングサービスの多くで、音声コントローラーとして機能します。

SpotifyやTuneIn Radio、PocketCastsなどでポッドキャストを聞いている人は、「SndControl」のおかげで、これまで以上に自分の聞いているものをコントロールできるようになります。

「SndControl」は、キーボードのショートカットを割り当てたり、ブラウザの拡張機能をクリックして音声をコントロールしたり、十分な機能を備えたスマートコントロールパッドを使うことができたりします。

ダウンロード:SndControl: Your Audio ControlPad Chrome版(無料)

6. Podcasts

Chromeで再生も、ダウンロードも、ポッドキャストの文字起こしもできる拡張機能をお探しなら、「Podcasts」が最適です。

「Podcasts」を使えば、ポッドキャストを個別にでも、まとめてでも簡単にダウンロードできます。「Podcasts」の検索機能を使えば、欲しいものを簡単に入力したり、RSSフィードをインポートしたりすることができます。

新しく聞きたくなるポッドキャストを探すのにピッタリな拡張機能のひとつです。

ダウンロード:Podcasts Chrome版(無料)

7. Podcast Hero

「Podcast Hero」は、通常よく表示される最も閲覧しているWebページや好きなページではなく、その時一番人気のあるポッドキャストを表示してくれます。

普通に新規タブを検索に使うこともできますが、Webサイトに行くのに新しいタブをめったに使わない人は、これまで聞いたことのない新しいポッドキャストを探すのにピッタリな、便利な方法かもしれません。

この機能は、そこにあることにほとんど気づかないくらいひっそりとしているので、ご心配なく。

ダウンロード:Podcast Hero Chrome版(無料)