Mac用のウェブブラウザが必要なら、たとえば、Safari、Chrome、Firefox、Edgeなど選択肢はたくさんあります。また、高度な機能を提供する、生産性重視のウェブブラウザを試すこともできます。

残念ながら、こういうブラウザはどれも従来型のデザインを採用しており、多くの場合、今の人々のニーズに応えれるような、ブラウジングの変化に適応できていません。

しかし、The Browser CompanyのArcブラウザは異なるアプローチをとり、すべての人にふさわしい、より良いインターネット体験を提供しているのです。

そこで、今回はMac専用のArcブラウザを今すぐ試してみたほうが良い5つの理由をご紹介します。

1. 現代のインターネットに対応したデザイン

インターネットは多くの人の生活に欠かせないものになっていますが、ほとんどのウェブブラウザはいまだに従来のデザインを採用しています。

このタブベースのデザインは、仕事、娯楽、教育など、生活のさまざまな側面をウェブ上で管理するとなると、あまり効率的ではありません。しかし、Arcブラウザは、現代のインターネットを最大限に活用できるように設計されています。

Google ChromeやSafariと違って、Arcブラウザでは、タブ、重要なコントロール、ブックマーク、およびいくつかの追加機能を管理できるサイドバーを使用しているのです。

たとえば、サイドバーから最近ダウンロードしたファイルや、選択したライブラリのあるところにすばやくアクセスすることができます。

Image: MakeUseOf

さらに重要なのは、ニーズやプロジェクトごとにタブを管理するために、複数のスペースを簡単に作成できること。

たとえば、仕事用のスペース、娯楽用のスペース、学習用のスペースを設けることができます。ウェブブラウザのウィンドウを複数開くよりも、複数のスペースの間を行き来できるほうが効率的です。

また、改良されたブックマークシステムを利用して、頻繁に訪れるサイトを管理することもできます。

Arcの新しいタブボタンは、Spotlight検索のように機能し、ブラウザのほぼすべての側面にアクセスすることが可能。Arcブラウザは、毎日必要ないくつものタイプのウェブを効率的に管理することができるのです。

2. マルチタスクがしやすい

Arcブラウザを1カ月使ってみた結果、マルチタスクがしやすいところが自信をもっておすすめできます。この次世代ブラウザは、複数のスペースや増えすぎたタブを整理整頓するのに役立ちます。

特に、ArcがMac用の最速ブラウザの1つであることを考えると、便利な機能がいくつかあるのです。

まず、ワークフローに応じてアクティブな状態を保つスマートタブを搭載していること。これにより、1つのスペース内で複数のタブの間を行き来したい場合、シームレスに移動することができます。

また、サイドバーをすっきりさせるために、特定の間隔でタブをアーカイブするようにブラウザを設定することも可能です。

Image: MakeUseOf

Mac用Arcブラウザの「Split Tabs」機能も頼りになります。名前から推測できるように、2つのタブを並行して開くことができるのです。たとえば、同じ画面で何かを読みながら何かを書きたい時、タブを分割して使えるので便利。

Image: MakeUseOf

この無料ブラウザでは、Little Arcウィンドウを開くこともできるので、YouTubeやSpotifyなど、バックグラウンドで何かを再生し続けたい時にも便利です。

Little Arcのウィンドウは、ユーザーが開いたウェブページに応じてサイズを変更することができます。

3. 広告ブロックなどビルトイン機能が豊富

Arcブラウザは、必要不可欠な機能に関しても手を抜きません。

Chromiumベースのこのブラウザは、広告ブロッカー、スマート・ピクチャーインピクチャー・システム、タブマネージャーなどの機能を備え、スムーズなウェブブラウジングを提供。

広告ブロッカーは、迷惑なポップアップや広告を確実に回避してくれます。さらに、PiPウィンドウは、特定の時間だけ無効にするオプションなど、スマート機能をいくつか備えているのです。

Image: MakeUseOf

また、このブラウザは、コアエンジンに堅牢なメモシステムを内蔵。サイドバーにメモやEaselを自由に追加することが可能です。これらの機能は、ブラウザのウィンドウを離れずにメモを作成したり、アクセスしたりしたい時に威力を発揮します。

Image: MakeUseOf

さらに、このブラウザはカスタマイズできる点も魅力的です。ほぼすべての機能を無効化して、好みの作業環境を構築することもできます。

同様に、キーボードショートカットをカスタマイズすることで、誤操作を防ぎ、ワークフローを高速化することも可能。

最後に、The Browser Companyは、Arcの修正とアップデートを頻繁に提供しています。アップデートのたびに、少なくとも2つか3つの新機能が追加されるので、楽しみですね。

4. 複数のサービスとシームレスに連携する

Arcブラウザは、複数のウェブサイトやサービスと連携することで、快適なインターネット体験を提供するよう工夫しています。

たとえば、Gmailのタブにカーソルを合わせると、未読メールのプレビューを表示。同様に、Googleカレンダーのタブにカーソルを合わせると、今後の予定が表示される、といった感じです。

Image: MakeUseOf

Outlookカレンダー、GitHub、Notion、Figma、そしてMacのダウンロードフォルダなどのサービスとも、同じレベルの統合が期待できます。最後の1つは、ブラウジング中にMac上で開くFinderウィンドウを1つ減らすことが可能になるものです。

また、ChromeやSafariなどほかのブラウザからデータを取り込んで、Arcを使いはじめることができる点も秀逸。さらに、AppleシリコンMacとArcブラウザの連携が優れていることも付け加えておきます。

5. 拡張機能との互換性が良い

前述したとおり、ArcはChromiumベースのブラウザなので、このウェブブラウザで、お気に入りのChrome拡張機能のほとんどを使用することができます。

さらに重要なのは、Arc内のいくつかの特徴とネーミングシステムが、Chromeのものと似ていることです。たとえば、Incognitoタブを開いたり、履歴ページを読み込んだりすることが可能になっています。

Image: MakeUseOf

しかし、Chromeと違って、Arcはユーザーのシステムリソースに不正にアクセスすることはありません。また、トラッキングやプライバシーの問題も心配ありません。

つまり、ほかのブラウザと同じようなことを、問題のあるものを一切使わずに楽しめるのです。

最後になりましたが、このブラウザはiCloudの同期オプションも提供しています。

複数のMacをお持ちの場合、タブ、スペース、ブックマーク、Easelをすべて同期することが可能。ただし、両方のデバイスで同じiCloudとArcのアカウントにサインインする必要があります。

Arcは人気のブラウザと競合できる

このように、Arcブラウザは、Safari、Chrome、Firefox、Edgeといった人気のあるブラウザの代わりに十分なれる機能を備えています。これらのブラウザのほとんどは、現段階ではArcが提供するもののほんの一部しか提供していません。

とは言え、Arcブラウザが万人向けだとも言えません。自分の生産性やワークフローに最適なものを選ぶには、必ずほかの優れたブラウザもチェックしてみましょう。