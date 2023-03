スマートフォンでメモをよく取るGoogle Pixelユーザーは、Pixel 4a(5G)以降のモデルで利用できる「クイックタップ」機能を使えば、とてもすばやくメモを取ることができます。



メモアプリの新規メモが瞬時に作成されるよう、クイックタップでアクションを割り当てるのです。

以下では、クイックタップをメモアプリ「Simplenote」で設定する方法を説明していきます。Simplenoteは、メモを書く時の基本的なニーズを理想的なかたちで満たしてくれる、洗練された無料アプリです。

おまけに、クイックタップジェスチャーで新規メモを手早く作成できるので、すぐにメモを取りはじめることができます。

今日のワークハック:クイックタップ×Simplenoteでメモを瞬時に取る

クイックタップでSimplenoteが起動するよう設定する

クイックタップはPixelならではの機能で、背面をダブルタップするだけで、指定したタスクを実行することができます。

クイックタップでは、さまざまなアクションを割り当てられますが、ここで必要なのは「アプリを開く」ことです。クイックタップのジェスチャーでアプリが開くよう設定しておくと、背面をダブルタップするだけでアプリが起動します。

また、一部のアプリでは、クイックタップでアプリ内の特定のメニューを開くこともでき、いっそう便利です。

たとえばSimplenoteの場合、アプリの起動と新規メモ作成の両方のアクションをクイックタップで割り当てられます。そうしておけば、アプリを起動したあとに、手動で新規メモを作成する手間が省けるわけです。

設定でクイックタップをオンにする

クイックタップを使うためには、Pixelの設定をオンにしておかなくてはなりません。そのやり方は以下のとおりです。

1. 設定アプリを開きます。 2. 「システム」>「ジェスチャー」>「クイックタップ」と進みます。

Image: MakeUseOf

3. クイックタップの使用の横にあるトグルを動かしてオンにします。

Image: MakeUseOf

新規メモ作成のアクションをクイックタップに割り当てる

クイックタップの使用をオンにしたら、次は、以下の手順に沿って、アプリを開くアクションをクイックタップに割り当てて、Simplenoteで新規メモが作成されるように設定しましょう。

1. Pixelで設定アプリを開きます。 2. 「システム」>「ジェスチャー」>「クイックタップ」>「クイックタップの使用」と進みます。 3. 「アプリを開く」というラジオボタンをタップして選択します。 4. アプリを開くの横にあるギアアイコンをタップします。 5. 開いた画面をスクロールしてSimplenoteを見つけ、その横にあるギアアイコンをタップし、新規作成を選択します。

Image: MakeUseOf

Androidデバイスで、Simplenote以外のメモアプリを使っている場合は、アプリを開くでそのアプリを探し、横にあるギアアイコンをタップすれば、サポートされているほかのアクションが見つかります。

あとは、自分のニーズに合ったアクションを選択すれば準備完了です。

クイックタップを使って新規メモを作成する

クイックタップのジェスチャーでSimplenoteの新規メモが作成されるよう設定したら、あとは、メモを取りたいと思った時に、Pixelの背面をダブルタップするだけで済みます。

Simplenoteを開く時に、PINコードの入力か、指紋認証で本人確認が必要な場合は、そのステップを踏んでください。確認が済むとすぐに新規メモが作成されます。

新規メモが作成されたら、あとはテキストの入力や編集、タグ付けなどをしましょう。入力後に左向きの矢印をタップすると、メモが自動で保存され、ホームスクリーンに戻ります。

Pixelでスムーズにメモを取ろう

説明してきたように、クイックタップのジェスチャーを設定すれば、Pixelの背面はまさにファンクションボタンに早変わりし、Simplenoteなどのメモアプリを起動したり、新規メモを一発で作成したりできるようになります。

クイックタップを使えば、ホームスクリーン上であろうが、画面にロックがかかっていようが、ほかのアプリを使っていようが、新規メモをすばやく立ち上げられるのです。

Pixelを使いはじめて間もない人のために言っておくと、クイックタップでは、ほかにもさまざまなアクションを割り当てることができます。

スクリーンショットをしょっちゅう撮影するなら、クイックタップのジェスチャーだけでスクリーンショットを撮れるようにするのも、おもしろい使い方かもしれません。

Google Pixelのユニークな機能、少しでも効率化を求めている人は特に、使ってみてはいかがでしょうか。