ニュースやSNSだけでなく、給湯室の立ち話でも「AI(人工知能)」の話題に出くわします。



AIの様々な能力や、それが人間の仕事にどのように影響を及ぼすのかなどの議論が、世界を席巻しています。AIはすでに浸透していると言ってもいいでしょう。

MicrosoftとOpenAI

2023年1月Microsoftは、あのChatGPTを開発したAI研究開発会社「OpenAI」への、数十億ドル規模の投資と長期的なパートナーシップについて発表しました。

さらに最近Microsoftは、AIの力を借りてビジネス全体の生産性を向上させる「Microsoft Dynamics 365 Copilot」を近々発売すると発表しました。企業の効率性を高めるよう、ビジネスをサポートする基幹システムやCRM(顧客管理システム)を提供する、サービスとしてのソフトウェア(SaaS)プラットフォーム「Microsoft Dynamics 365」の中核を担う部分です。

「Microsoft Dynamics 365 Copilot」とは

「Microsoft Dynamics 365 Copilot」は、「Dynamics 365」、「Power Platform」、「Office 365」をシームレスに統合するクラウドベースのAIソリューションです。ビジネスアプリケーションのパッケージ「Dynamics 365」に自然言語処理とAIの能力を搭載しています。

「Microsoft Dynamics 365 Copilot」は、質問に答えたり、タスクを手伝ったり、複雑な処理を簡単に終わらせられるようにしたりします。

注目すべきポイント

「Microsoft Dynamics 365 Copilot」は、CRMやERP(統合基幹業務システム)ソフトに組み込まれ、複雑な処理を簡単に完了し、カスタマーサービスを提供するなどします。

すぐに、日常的な言葉でシステムと交流できるようになり、仕事をより楽に素早く終わらせることができるようになるのです。

予測分析と機械学習のおかげで、「Microsoft Dynamics 365 Copilot」はどんな状況においても、一番いい方法を見つけ出すことができます。

組織や企業レベルでは、タスクの自動化によって時間とリソースを空け、業務を効率化できる。

カスタマーサービスでは、顧客の質問に素早く回答することができ、トラブルシューティングにかかる時間を節約できる。

マーケティング担当は、複雑な計算能力を使い、より深い洞察で顧客をセグメントできる。

上記は、組織レベルのタスクを簡略化するための、「Microsoft Dynamics 365 Copilot」の使用方法のほんの一例にすぎません。

AI:仕事の未来

「Microsoft Dynamics 365 Copilot」が、AIの能力を活用することができる秀逸なツールであるのは間違いありません。

自然言語処理やバーチャル・エージェントなど、「Microsoft Dynamics 365 Copilot」の提供する機能を使えば、面倒で時間のかかる複雑な作業を、簡単に自動化することができます。

Microsoftが「Dynamics 365 Copilot」の詳細を明らかにするまでは、ChatGPTを使うなど他の方法でAIを活用しましょう。

