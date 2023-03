仕事で画像を使ったり、思い出として写真を楽しんだりするなど、私たちは日常的に画像を利用しています。

時には、画像を反転(ミラーリング)して、印象を変える必要がある場合もあるでしょう。あるいは、水平に回転させて印刷し、オシャレなフレームに入れることもあるかもしれません。

幸い、Microsoft Wordを使って画像を反転させることができます。そのやり方を見ていきましょう。

今日のワークハック:Microsoft Wordを使って画像を反転させる

Wordで画像を反転させる方法

PCでWordを使って簡単に画像を反転させることが可能です。今回はWord 2021バージョンでのやり方をご紹介します。ほかのバージョンのWordでも多かれ少なかれ同じようなやり方になるはず。具体的な手順は次のとおりです。

1. PCで「Microsoft Word」アプリを開く。 2. 画像を挿入する白紙の文書を開く。または、反転させたい画像がある既存の文書を開く。 3. 上部リボンの「挿入」タブをクリックし、「挿入」メニューオプションを表示する。

Image: MakeUseOf

4. 「画像」の下にある下矢印をクリックする。ここで、どこから画像を挿入するか選択することが可能。「このデバイス」「ストック画像」「オンライン画像」のどれかを選択する(今回は、PCから画像を挿入することができる「このデバイス」を選択)。

Image: MakeUseOf

5. 反転させたい画像を選択し、「挿入」をクリックすると、開いているWord文書にその画像が挿入される。

Image: MakeUseOf

6. ここで、画像を右クリックしてメニューを開き、「図の書式設定」を選択する。

Image: MakeUseOf

7. ドキュメントの右側に「図の書式設定」メニューが表示される。五角形の「効果」アイコンが強調表示され、その下にオプションが表示される。

Image: MakeUseOf

8. 「3-D回転」をクリックすると、その下にメニューが開きます。X方向に回転、Y方向に回転、Z方向に回転の度数は0度になっています。「X方向に回転」の隣にある度数ボックスに「180」と入力します。

Image: MakeUseOf

以上の結果、文書上の画像が180度反転します。元の画像では左を向いていた女の子が右を向いているように見えますね。元の画像の完璧な反転画像になったわけです。

Image: MakeUseOf

上のスクショでは、元の画像と反転させた画像が隣り合わせになっているので、反転効果をさらによく理解できます。また、Microsoft Wordを使って、テキストを反転させることも可能です。

反転させると画像が暗くなるのを避けたい場合

なお、この方法だと画像が少し暗くなってしまうので、それが嫌だという人は、下記の方法で反転することができます。

文書内の画像をクリックし、選択する。 上部リボンの「図の書式設定」タブをクリックする。 メニューの中から「オブジェクトの回転(三角形と矢印のマーク)」をクリックする。 「上下反転」もしくは「左右反転」を選択する。

これで画像が暗くならずに、反転できたはずです。

Wordを使って画像の反転を楽しむ

Wordで画像を反転させるのは簡単なんです。それに、やってみると楽しいですよ。皆さんも、気に入った写真を反転させて印刷・投稿したり、昔からのお気に入りの写真を反転させたりして趣を変えてみましょう。

Windowsで写真を反転させる簡単な方法がいくつかあるので、そちらもチェックしてみてください。