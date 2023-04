Samsung Galaxy Watchをスマホとペアリングすると、Gmailの通知はデフォルトで無効になります。



また、GmailにはWearOS用にスタンドアロンのアプリはありません。そのため、Galaxy Watchからメールを受信したり、返信したりすることはできないのです。

Galaxy WatchからGmailにアクセスしたい場合は、Galaxy Wearableアプリからアプリの通知設定を変更する必要があります。その方法を以下にご紹介していきますね。

今日のワークハック:Galaxy WatchからGmailの受信・返信をする

Galaxy WearableアプリでGmailの通知を有効にする方法

Galaxy Watchをスマホとシームレスに同期させるには、Galaxy Wearableをスマホにインストールしておく必要があります。Gmailの通知を受信する方法は以下のとおりです。

Gmailの通知を有効にする Galaxy Wearableを起動し、「時計の設定」をタップする。 「通知」をタップし、「アプリ通知」へ進む。 利用可能なアプリの一覧から「Gmail」を探し、その通知をオンにする。

Image: MakeUseOf

ダウンロード: Galaxy Wearable(無料)

Galaxy WatchからGmailに返信する方法

Galaxy WatchでGmailのアラートを受信できるようになったら、スマホを取り出さずにメールに返信できるようになります。また、以下の手順で、Galaxy Watchで読んだあとのメールも削除可能です。

Galaxy WatchからGmailに返信する Galaxy WatchでGmailの通知を開く。 メールのすぐ下にある、「メッセージ」フィールドに返信を入力する。 「送信」アイコンを押して、メッセージを送信する。

Image: MakeUseOf

受信したメールを削除したい場合は、メールを開き、ずっと下までスクロールして「削除」ボタンをタップすると、Gmailアカウントからメールが削除されます。

間違って削除してしまった場合は、次の画面でメール削除のアラートから「元に戻す」ボタンをタップしましょう。

すべてのアプリの通知を有効にする方法

すべてのアプリがデフォルトでGalaxy Watchに通知を送信するわけではありません。この設定は自分で調整する必要があります。Gmailの時に行なったように1つずつ調整することも、すべてのアプリの通知を一度に有効にすることも可能。やり方は以下のとおりです。

すべてのアプリ通知を有効にする Galaxy Wearableを開き「時計の設定」をタップする。 「通知」をタップし、「アプリ通知」に進む。 「すべてのアプリ」のアプリ通知をオンにする。 Galaxy Watchに通知を送信したくないアプリがあれば無効化する。

Image: MakeUseOf

Galaxy Watchでメールを管理する

Galaxy Watchで重要なGmailのメールを管理したり素早く返信することができます。また、メールを開いたらすぐに削除もできるので、メールがごちゃごちゃにならないのも良いですね。

Source: Google Play