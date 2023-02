>>Kindle unlimited、2ヵ月99円で読み放題キャンペーン中!

こう述べているのは、『バカでも英語がペラペラ! 超★勉強法』(タロサック(TAROSAC) 著、ダイヤモンド社)の著者。

YouTubeチャンネル「タロサックの海外生活ダイアリーTAROSAC」で流暢な英会話を披露している人物ですが、高校3年生のころは「be動詞」すらわからず、英語の偏差値は38だったのだとか。なのに、なぜ英語がペラペラになったのでしょうか?

こうした考え方に基づく本書のPART 1「英会話は“コミュ力”が9割」に焦点を当て、基本的な考え方を確認してみましょう。

著者はYouTubeチャンネルを見た視聴者から、コミュ力の高さを指摘されることがあるようです。しかしコミュ力はもって生まれたものではなく、コツさえ知れば誰にでも高めることができるものだと考えているそう。

つまり、もっとも効果的な学び方は「インプット3割:アウトプット7割(30% input, 70% output)」だということ。最速で英語を話せるようになりたいのなら、インプットの2倍以上のアウトプットを心がけるべきだというのです。(20ページより)

“コミュ力”が高い人と聞けば、多くの方は「しゃべりがうまい人(talkative person)」を思い浮かべることでしょう。とくに英会話の場合、コミュ力が高いのは「英語を流暢にしゃべれる人(fluent in English)」だと思われがち。しかし著者によれば、「コミュ力が高い人」とは、次の3つの力を備えた人であるようです。

① 相手のことを考える力 (ability to think about others)

それぞれを確認してみましょう。(21ページより)

会話をする際に、沈黙を恐れるあまり自分の話ばかりをしてしまう人がいますが、日本語にしても英語にしてもそれはNG。

ことばは単なるコミュニケーション・ツールなので、相手のことを考えて、「相手を楽しませる(entertain others)」という意識を持てる人こそコミュ力の高い人。

したがって質問上手な人は、コミュ力が高い人ということになるわけです。(22ページより)

●TAROSAC式コミュ力爆上がり万能フレーズ

How has your life been?(最近どう?)

What did you do over the weekend?(週末はなにしてた?)

What’s your plan for this week?(今週の予定は?)

I saw your Instagram. You like doing ◯◯?

(インスタ見たけど◯◯するのが好きなの?)

You are pretty good at ◯◯, how did you learn it?

(君すごく◯◯が上手だけどどうやって学んだの?)

(22ページより)