Macユーザーが使えるブラウザはいくつもあって、どれを選んでいいか迷うところですね。

Safariの代わりにChromeやFirefoxなどサードパーティーのブラウザを使うMacユーザーも少なくありません。

サードパーティーのブラウザを使うメリットもありますが、AppleのSafariにしかない機能を知ったら、Safariに戻りたくなるかもしれません。

今回は、そんなSafariのメリットをひとつずつ見てみましょう。

1. バッテリー消費

パソコンの充電の減り具合はとても気になるところ。

MacでChromeを使っていて、メモリの使用率が思った以上に高かったり、パソコンのバッテリーの減りが早かったりするのに気付いたことはありませんか。というのも、バッテリー消費の問題がMacBookではChromeを使わないほうがいい大きな理由のひとつなのです。

それに引きかえ、Safariはバッテリー消費の効率がよく、特にAppleシリコンを搭載したMacでは顕著です。なぜならSafariでは、システムから電力を少しずつ消費し、ウェブ閲覧中には効率よくメモリを管理するからです。

ですので、外出中など、バッテリー消費を抑えたいときは、Safariがおすすめです。

2. プライバシーレポート

個人情報の保護やユーザーのデータを各自が管理できることに関してAppleが真剣に取り組んでいることは、今ではよく知られています。

個人情報の保護のため、Appleではハードウェアのみならず、ソフトウェアでも対策を行なっています。

Safariのプライバシーレポートでは、ウェブサイトを越えて追跡してくるトラッカーをブロックした記録を確認することができます。さらに、ユーザーを特定しようとしていたトラッカーの数やトラッカーに情報を送信していたウェブサイトの割合なども。

ChromeとSafari - セキュリティ比較の記事には、ほかのブラウザに比べてSafariがより安全である理由についての詳しい説明があります。

3. iCloudキーチェーン

複数のオンラインアカウントでログイン情報を使い分けて、複雑なパスワードをつかっている場合は、 iCloudキーチェーンが不可欠です。iCloudキーチェーンを使うことで、ユーザー名やパスワード、クレカ情報などの大事な情報をiCloudアカウントに保存することができます。

すると、どのAppleデバイスからでもiCloudキーチェーンに保存してあった情報にアクセスできるようになるので、iPhoneやiPadなどでいちいち入力しなおす手間が省けます。この便利な機能を使いはじめると、それまではいったいどうやって管理していたんだろうと思うこと、間違いないしです。

4. Apple Payのサポート

次に、Safariのもうひとつのメリット、Apple Payについてみてみましょう。Apple Payなら、オンラインショッピングの決済が簡単に素早くできます。iPhoneでの決済にはApple Payをつかっているというユーザーなら、MacのSafariにクレカを追加するのも簡単。

Apple Payには、幅広いデビットカードやクレカが登録できるので、お手持ちのカードも簡単に登録できるでしょう。Touch ID機能のあるMacなら、指紋認証で決済認証でき、とても手軽です。

5. Appleデバイス間でHandoff

Appleによる囲い込みと言えなくもないのですが、Appleのエコシステムの大きなメリットのひとつは、そのHandoff機能でしょう。Handoffとは、あるデバイスではじめたことをほかのデバイスでシームレスに引き継いで完了できる機能のことです。

たとえば、iPhoneのSafariでウェブサイトの記事を読んでいて、そのあとMacに移ったら、どのページだったか探したりすることなく、続きを読めます。

このとき、iPhoneでSafariが開いたままで、デバイス両方でBluetoothが有効になっていれば、小さいiPhoneバッジのついたSafariのアイコンがDockに表示されるので、そのアイコンをクリックすると、iPhoneで見ていたサイトが開きます。

SafariのメリットをMacでも

パスしてしまいがちなSafariですが、効率のいいバッテリー消費やセキュリティ、Handoff機能など、メインのブラウザーとして使いたいメリットもたくさん。

Safariは、Macにはデフォルトでついてくるので、一度は使ってみてはいかがでしょう?

Safariでのウェブ閲覧をさらに便利にするには、アカウントへのログインが簡単になる自動入力の機能もお試しください。

Original Article: 5 Reasons to Use Safari Over Other Browsers on a Mac by MakeUseOf