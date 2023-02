日常のブラウジングの必要性を満たすためにGoogle Chromeに頼っている場合、Windows PCで突然Chromeが開かなくなったらとても不便ですよね。

おそらく、これは破損したChromeファイルか大量のリソースを必要とするプラグインが原因。

この問題に対応する際に、今回紹介するガイドが、問題解決とGoogle Chromeの起動回復の役に立つはずです。

1. コンピューターを再起動する

Google Chromeが開かない場合、取るべき最初の手順はコンピューターの再起動です。

再起動によりシステムリソースをリフレッシュし、原因となる小さな問題を解決することができます。

2. タスクマネージャーでChromeプロセスを終了する

コンピューターを再起動してもうまくいかない場合、タスクマネージャーで現在実行中のすべてのGoogle Chromeプロセスを終了します。以下がその方法です。

キーボードのCtrl + Shift + Escを押し、タスクマネージャーを開く。 プロセスタブで起動中のChromeサービスを探す。 Chromeサービスを見つけたら、右クリックし、タスクの終了を選択する。

Screenshot: ライフハッカー編集部

これを実行した後、再びGoogle Chromeを開いてみましょう。

3. ウイルス対策アプリやファイアーウォールを一時的に無効にする

ウイルス対策アプリやファイアーウォールのせいでChromeが開けなくなることがあります。

この場合には、ウイルス対策アプリやファイアーウォールをしばらくの間無効にして問題を特定します。

ただし、ウイルス対策アプリをオフにするとコンピューターが脆弱になりますのでご注意ください。

1. スタートをクリックし、Windowsセキュリティを検索します。 2. 左側のペインでウイルスと脅威の防止を選択します。 3. ウイルスと脅威の防止の設定の下にある設定の管理をクリックします。 4. リアルタイム保護スイッチをオフに切り替えます。

以上の手順を完了したら、ウィンドウを閉じてコンピューターを再起動します。

システムが起動したら、Chromeブラウザを開いて問題が解決したか確認してください。

4. 互換性のトラブルシューティングツールを実行する

それでもWindowsコンピューターでGoogle Chromeが開かない場合、互換性のトラブルシューティングツールを実行してGoogle Chromeの設定をリセットすることができます。

これにより問題の原因である互換性の不備を特定・解決します。

互換性のトラブルシューティングツールを実行するには、以下の手順を実行してください。

1. タスクバーでGoogle Chromeのショートカットを右クリックする。 2. ポップアップしたメニューのなかのGoogle Chromeを右クリックし、プロパティを選択する。 3. プロパティウィンドウで互換性タブを選択する。 4. 次に互換性のトラブルシューティングツールの実行ボタンをクリックする。

Image: MakeUseOf

5. 次に画面上の指示に従ってプロセスを完了する。

以上の手順を完了した後、Google Chromeを再び立ち上げて今度は機能するか確認します。

5. Chromeユーザープロファイルを削除する

それでもトラブルが解決しない場合には、Googleユーザープロファイルを削除するべきかもしれません。これを行なうと個人情報がすべて消去されてしまうので、関連データのバックアップを確実に取っておきましょう。

通常は、ブラウザー経由でChromeユーザープロファイルを削除します。でもブラウザーが開かないのですから、以下の代替法を実行します。

C:\Users\%username%\AppData\Local\Google

2. Chromeフォルダーを右クリックし、コンテキストメニューから削除を選択する。

以上の手順に従ったあと、コンピューターを再起動してGoogle Chromeを再び開いてみてください。

6. Google Chromeを再インストールする

場合によっては、Google Chromeを正しく実行するために不可欠な特定のファイルが破損していてブラウザーが異常な動作をしたり、機能を停止してしまう可能性があります。

Google Chromeをアンインストールした後に再インストールすれば、損傷ファイルを交換するのに便利です。

Google Chromeを再インストールするには、以下の手順に従ってください。

1. キーボードでWin + Iを押して設定メニューを開きます。 2. 設定メニューでアプリ>インストールされているアプリをクリックします。 3. インストールされているアプリのリストからGoogle Chromeを見つけます。 4. そのとなりの3個のドットをクリックし、アンインストールを選択します。

Image: MakeUseOf

5. 確認のため、アンインストールを再びクリックする。 6. プロンプトに従ってアンインストール処理を完了する。

以上の手順に従ったあと、コンピューターを再起動します。再起動したら、Google Chromeのダウンロードページでアプリをダウンロード・インストールします。

Windowsで開かないGoogle Chromeを回復する

Windows PCでGoogle Chromeが開かないとイライラするでしょうが、この問題を解決してくれる簡単な解決法はいくつもあります。

本ガイドを読んで以上の手順を実行してください。すぐにネットサーフィンに戻ることができるでしょう。

Source: Google Chrome