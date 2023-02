在宅勤務は良いことづくめ。



うるさい上司はいないし、朝はゆっくり寝られるし、仕事のペースは自分で決められるし。

とはいえ、メリットの裏には必ずデメリットがあるものです。

自由の反動として、「悪い仕事習慣がついてしまう」「集中できない」「夜更かししてしまう」「納期に苦しめられる」などのデメリットが考えられます。

そんな在宅勤務のデメリットを解決するための、Androidアプリをご紹介します!

今日のワークハック:Androidアプリで在宅ワークの生産性をUPさせる

1. Boosted

日・週・月ごとの予定を整理し、各タスクにかけている時間を正確にトラッキングできる優秀なアプリです。

日々の業務をできるだけ小さなタスクに細分化し、それぞれにかけた時間をトラッキングすることで、自分の時間の使い方が詳細に浮かび上がってきます。

Boostedは仕事だけでなくプライベートの予定にも便利。朝のトレーニング、お昼ご飯の片付け、メール返信など、あらゆる種類のタスクにかけている時間を可視化できるからです。

1週間も使えば自分の習慣が明らかになり、効率的に仕事をこなすためのスケジュールが見えてくるでしょう。

2. Asana

在宅勤務初心者でも使いやすい、優れたアプリです。

もともとはチームでの業務管理、トラッキング、整理を目的につくられたアプリですが、1人で働く場合にも十分に役立ちます。

Asanaを使えば、タスクを管理可能なサイズに細分化し、さらに小さなサブタスクにまで落とし込むことができます。それだけでなく、各タスクに優先順位を付けることで、どこから手を付ければいいかがわかるようになるのです。

このようにタスクとサブタスクをつくっておけば、それらをチームメンバーに割り当てられるようになります。もちろん、1人で仕事をする時にも重宝することでしょう。

3. Voice Notebook

忙しい時のメモとして重宝する、シンプルな音声認識アプリです。話しかけると正確にテキストに変換してくれます。

また、入れたい句読点を言えば、適切に挿入してくれます。「ピリオド」や「ドット」と言うだけで句読点を入れられるのです。

もう1つ、このアプリのすばらしい点が、簡単にメモを送信したりシェアしたりできること。

ボタンをタップするだけで、「テキストファイルをダウンロードする」「メールで送る」「Google Driveにアップロードする」「同僚にショートメールを送る」などの操作が可能です。

4. Toggl

時間制で在宅ワークをしている場合に、時間の記録に適したツールです。

複数のプロジェクトやクライアントを併用できるようになっているので、時差のあるさまざまな国やクライアントとの仕事をこなしている多忙なフリーランスにもってこいのアプリです。

Togglをスマホのカレンダーに同期することも可能であり、アプリから直接予定表に予定を保存できます。タスクごとにかかった時間も可視化できるのです。

5. Stay Focused

中断をシャットアウトし、集中をサポートしてくれるアプリです。

在宅勤務中の集中力を削ぐようなアプリやウェブサイトをブロックしてくれます。SNS、最新の予定、オンライン動画などは、リモートワークでとりわけ問題になりやすい要素です。

ほかにも、スマホによって中断された時間を正確に把握するための指標が多数用意されています。

これには、時間、立ち上げたアプリの数、ウェブを見ていた時間、スクリーンロック解除などが含まれます。

なので、自分が仕事中、定期的にInstagramをスクロールしていると気づいたら、アプリやウェブサイトをブロックするのが良いでしょう。

6. Challenges Alarm Clock

Challenges Alarm Clockは、特に朝起きるのが苦手な人にぴったりなアプリです。すぐに止めたりスヌーズにしたりできる通常の目覚ましとは異なり、特定の作業を行なわない限り不快な音を止められません。

アプリから課せられる課題は、数多く用意されており、好きなものを選べます。以下がその例です。

「数学」:超簡単~超難解な問題を解く

「記憶」:カードに描かれたさまざまな形を合わせる

「形状と順番」:複数の形状がパターンに沿って点滅するので、そのパターンを繰り返す

「リタイプ」:画面に表示された記号をリタイプ

また、ソフトなものからうるさいレベルの特大ボリュームまで、アラームも多数用意されています。朝から罰ゲームのような感じがして嫌気がさすかもしれません。

それでも、目を覚ますためには確実に有効な手法です。

上を目指そう

今回紹介したアプリで、目覚まし、仕事の整理、簡単なメモ、習慣の記録などが可能です。いずれのアプリも無料バージョンが用意されています。

また、他者とのコラボレーションが必要であれば、チームメンバーとのシームレスな連携が可能できます。生産性向上にスマホがこんなに役立つだなんて、いったい誰が想像したでしょうか?

在宅ワークでは、どうしても家のテンションでだらだらと仕事を進めがちです。そういった時こそ、集中力や生産性を高めるために、今回のアプリたちを活用してみてくださいね。

──2022年1月17日の記事を再編集のうえ、再掲しています。

Source: Google Play(1, 2, 3, 4, 5, 6), the muse