Amazonタイムセール祭り開催中！（最終日）
4日間限定セール「Amazonタイムセール祭り」も本日23:59で終了。期間中は「コスパ＆タイパの良さ」を基準に編集部がおすすめアイテムをたくさんピックアップしてきました。
今回は、ストックしておきたい注目の食品を厳選してお届け！ 特別価格でまとめ買いできるのは今がチャンス。
お得な米・麺類など
【精米】 低温製法米 白米 宮城県産 ひとめぼれ 5kg 令和4年産
【精米】富山県産 無洗米 コシヒカリ 5kg 令和4年産
アイリスオーヤマ パックご飯 国産米 100% 低温製法米 非常食 米 レトルト 180g×40個
マ・マー 早ゆで3分スパゲティ1.6mm チャック付結束タイプ 500g×4個
ZENB 丸麺 ゼンブ ヌードル 8食 (2袋)
オートミール・フルグラ大容量
[Amazonブランド] SOLIMO カルビー フルグラ 950g×6袋
日食 プレミアムピュアオートミール 340g×4個
ケロッグ オートミール 990g
【Amazon.co.jp限定】 ケロッグ オールブラン ブランリッチ ほっとひといきショコラ 200gx3袋
カップラーメン PRO・インスタントラーメンなどの「マストバイ」
【高たんぱく&低糖質】日清 カップヌードルPRO[74g×12個]+日清 シーフードヌードルPRO[78g×12個]
日清食品 カップヌードル 濃厚クリーミークラムチャウダー 81g×12個
日清食品 カップヌードルPRO 高たんぱく&低糖質 チリトマトヌードル [1日分の食物繊維入り] 79g×12個
【Amazon.co.jp限定】日清食品 0秒チキンラーメン 75g×10袋
日清食品 日清バターチキン カレーメシ まろやか 100g×6個
日清食品 キーマカレーメシ スパイシー 105g×6個
忙しい日に助かる！レトルトなどの時短系食品のおすすめ
ハウスとろうま牛角煮カレー 200g ×5個
マ・マー パスタテーブル ミートソース 220g×6個
青の洞窟 GRAZIA ボンゴレビアンコ 125g×5箱
ヤマキ 豚しゃぶ野菜鍋つゆ 750g×2個
SSKセールス からだシフト 糖質コントロール ミネストローネ 150g×5個
【Amazon.co.jp限定】 【セット商品】江崎グリコ DONBURI亭アソート 2個×5品
【牛丼】在宅応援！松屋を一度に楽しめる在宅応援福袋！9種30食
「ヘルシー思考」な間食を
江崎グリコ バランスオンminiケーキ チョコブラウニー 20個
江崎グリコ ビスコミニパック クリームサンド 5枚 ×40個
小分け4種ミックスナッツ
江崎グリコ SUNAO スナオ 発酵バター 31g(1袋あたり糖質9.2g)(約15枚入)×10袋
江崎グリコ GABA ギャバ フォースリープ(まろやかミルクチョコレート) 食品) 50g×10個
なお、表示価格は公開時のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。