最近では、人気のあるウェブブラウザならどれでも、あなたが作業するのを助けるのに十分な機能が備わっています。macOSに内蔵されているウェブブラウザであるSafariも例外ではありません。

より高い拡張機能が必要なら、Google ChromeやMozilla Firefoxのような選択肢も検討することができます。

でも、Safari、Google ChromeやFirefoxは結局のところは汎用ウェブブラウザ。もっと言うと、生産性を最大化したい場合には期待に応えてくれません。よって、生産性の定義に応じてもっと良い選択肢が必要になる可能性も。

以下に生産性をもっと高めるために試してみるべき6種類のMacブラウザをご紹介します。

1. Brave

Braveは、生産性向上にオールラウンドなMacブラウザを必要とする多くの人に人気の選択肢。Chromiumエンジンをベースにしていて、Safariよりも選択する人が多いGoogle Chromeで想定されているものならほぼ何でも提供するのがBraveの特徴です。

しかし、Mac用のBraveはChromeと違ってリソース管理に対して最適化されています。そのため、RAMやCPUの使用量が増加するのを心配しなくて良いのです。

迷っている方のために念のため言うと、Google Chromeより優れていることだけが理由で生産性向上にBraveブラウザをすすめているのではありません。

まず、BraveはChromiumエンジンを使用することから、Chromeについているウェブ拡張機能をすべてインストールすることが可能に。

多くのセキュリティ中心の機能、たとえばIPFS統合機能を内蔵していたり、Torプロトコルをサポートしているので上級ユーザーには重宝がられています。

プライバシーを重視しているので、Braveブラウザは全体として高速で程よいウェブエクスペリエンスの提供も可能です。たとえば、広告、トラッカーや、ソーシャルメディアフィンガープリントを心配する必要がありません。

また、New Tabページをカスタマイズし、Brave NewsやTop Sitesのようなカードを取り入れたり整理することができます。

ダウンロード:Brave(無料)

2. Min

多くの人にとって、生産性を上げようとすると、気が散らない作業環境が必要に。Mac用のディストラクションフリー(気が散らない)ブラウザが欲しいなら、オープンソースのMinブラウザが提供する機能を試してみましょう。

Minはより高速で便利なブラウジングエクスペリエンスの提供を目的としています。ディストラクションフリーUIのお陰でタブをすばやく開閉したり、管理したりできるからです。

このブラウザは、機能統合の邪魔をしません。たとえば、DuckDuckGoやウィキペディアからオートコンプリート入力ができます。Minにも内蔵式のTask Managerがあり、同じプロジェクトのタブをグループ化することも可能。

大事なことを言い忘れていましたが、サードパーティーの広告やブロッカー、つまりスクリプトをブロックするようにMinを設定できます。

また、ブラウジングエクスペリエンスを良くするReaderモードを使用したり、人気のあるパスワードマネージャーと一緒に使用したりすることもできます。

オープンソース開発チームの反応の良さもすばらしいですね。開発者がフィードバックを聞いてくれたり、アップデートを定期的に進めてくれるので、セキュリティの心配なんて全くなかったのではないでしょうか。

ダウンロード:Min(無料)

3. SigmaOS

SigmaOSは機能満載のMacブラウザの1つであり、生産性を高めたい人におすすめです。しかし、このブラウザはMinとは違って、複数のタブ、ウィンドウやワークスペースに対して最大限の制御を必要とするユーザー用にデザインされています。

SigmaOSブラウザでは、革新的なUIデザインを使用していくつかのタブ間で作業をより巧みに整理することが可能に。

しかも、複数のウィンドウを開く必要がありません。複数のワークスペースを作成し、それぞれのワークスペース内にさまざまなタブを配置することができます。

たとえば、プロジェクトごとに専用タブの下に作業関連タブを置くこと。それと同時に、リーディングリストや検索作業に別々のワークスペースをつくることも可能です。

どこからはじめたらいいかわからない時は、学生、研究者、開発者、クリエイターなどたくさんあるSigmaOSテンプレートのどれか1つを使用してみてください。

SigmaOSの数あるその他の生産性機能のなかでも、とくにユニバーサル検索システムでは、タブやブックマークの検索ができます。同様に、高度なマルチタスクにSplit Tab機能を使用可能。

また、SigmaOSでは、iCloud Sync、iCloud Keychainサポートや、内蔵型の広告ブロッカーのような役立つ機能を提供しています。

ダウンロード:SigmaOS(無料、サブスクリプションあり)

4. Vivaldi

生産性を高める最強にカスタマイズ可能なブラウザがお好みであれば、Vivaldiを試すことをおすすめします。このChromiumベースのブラウザは、生産性向上に対する最善の選択肢と呼ばれることが多いです。それにはもっともな理由が。

Vivaldiにはとても多くの機能があるので、たぶんサードパーティー拡張機能は必要ないでしょう。でも必要があれば、どのChrome拡張機能でもインストールすることができます。それがVivaldiの最大の良さではないでしょうか。

ご希望の機能に応じてEssentials、Classic、Fully Loadedの3種類のモードから1つを選択することができます。

たとえば、全機能と最大限のプライバシーがご希望であれば、Fully Loadedオプションを選択するべきです。これにはMail、Calendar、RSS Readerのアプリがついているからです。また、ウェブパネルを好きなだけ含むことができます。

このウェブパネルは思った以上に重宝なことが多いです。

たとえば、ウィキペディアパネルを使ってオンライン百科事典をすばやくブラウジングすることができます。同じようにして、ほとんどのウェブサイトをウェブパネルとして追加することも可能。

また、カスタムマクロ、広告ブロッカー、分割画面タブ表示、マウスジェスチャーのようなすばらしい機能もあります。

ダウンロード:Vivaldi(無料)

5. Wavebox

Waveboxは、仕事用ブラウザと銘打っていますが、ウェブをブラウジングする時に全体として生産性を向上させたい場合には良い選択肢です。

このリストに載せたほかの多くの選択肢と同様にChromiumを使用していますが、WaveboxはMicrosoft Teams、Asana、Atlassian、Slack、Google Workspacesなどのようなプラットフォームでの作業に最適化されています。

また、マルチアカウントログインのような特定の機能にも注力しているんです。Waveboxを使うと、別々にプロファイルを作成せずに複数のアカウントの管理が簡単になりますよ。

それに、マルチウェイ分割画面や多くのナビゲーションオプションのような機能を使えば、ワークフローを最適化することが可能。Waveboxは自動で多くのことをしてくれるので、何もしないでいいことが多いのです。

もっと言うと、アプリ間のワークフローを作成することもできます。

たとえば、特定のリンクをクリックすると起動するようにアプリを設定することが可能に。この場合も、ブラウザがあなたの作業パターンを学習して物事が簡単になるように支援してくれます。

このChromiumベースのブラウザは、人気のあるChrome拡張機能を全部サポートし、21種類の内蔵拡張機能を搭載していますよ。

ダウンロード:Wavebox(無料、サブスクリプションあり)

6. Sidekick

最後に特別なものをもう1つ。Sidekickは、スピードとプライバシーを重視したMacブラウザです。注意力を集中させて生産性を高めるのに役立ちます。

このブラウザはお好みのウェブアプリを全部統合してくれるため、あらゆることを一元化したダッシュボードから管理することが可能。

ブラウザで開いたり、扱ったりするアプリ、文書、メッセンジャーやその他のアイテムにすばやくアクセスできます。

SigmaOSと同じように、Sidekickブラウザもすばらしい仕掛けで煩わしいタブ操作をなくします。好きなだけタブを表示し、セッションやウェブサイトに応じて整理することができるのです。

また、よく使うウェブサイトをウェブアプリとして保持することができるので、アクセスするのはもっと簡単になるでしょう。もう想像がついているかもしれませんが、このブラウザはSplit-Viewモードを搭載。

アプリ統合機能の動き方の奥深さもすばらしいです。たとえば、Grammarlyを使ってNotion文書を簡単に編集できます。

また、複数のタスクを同時に処理している間でもSidekickが高速で処理するのに気づきました。ですから、この生産性重視のMac用ブラウザで世界中で最高のものが手に入るのです。

ダウンロード:Sidekick(無料、サブスクリプションあり)

生産性のために最高のブラウザを選択しよう

これらのMacブラウザはあの手この手で生産性向上の支援をします。でも、実際に試してみて、物事がすばやく効率的に処理される様子を確認するべきでしょう。

何を優先するかにかかわらず、Macでは最高速ブラウザを使うのが常に正解。それは、SafariやChromeでなければならないというわけでもないのです。

