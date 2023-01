Googleは、Pixelの人気と売上が明らかに上がっているので、ずいぶん前からハードウェアの向上に力を入れてきました。

ですから、Googleが水面下で進めてきたことを明らかにするのを、心待ちにしているファンがたくさんいるのも当然です。

そんなPixelファンのために、今回は2023年に期待されているGoogle製品のトップ5をご紹介します。

Pixel 8 Series

Image: Shutterstock

2021年に発売されたPixel 6で、GoogleはAndroidスマホのあるべき姿を垣間見せてくれました。残念ながらPixel 6はバグだらけで、多くのユーザーが指紋認証センサーや接続、充電、明るさの自動調整などの問題を報告していました。

2022年のPixel 7は、これらの問題に対処しており、手頃な価格、優秀なカメラ、バグのないソフト、本当に賢いAIなど、あらゆる素晴らしさを享受できています。

2023年、Pixel 8とPixel 8 Proのパフォーマンスやバッテリー寿命に、有意義な飛躍があることを期待したいところ。

Google TensorのプロセッサーのAI機能は素晴らしいですが、それでもSnapdragonに比べると、パワーや効率性がまだ足りていません。

また、Pixel 8の120Hzのディスプレイや、Pixel 8 Proの超音波式指紋認証センサー、両機種の多彩なカラーオプションと高速充電などに期待がかかります。

Pixel 8 Ultraが準備中だという情報もありますが、まだ完全には信じられない噂の段階です。

Pixel 7a

Image: Google

Pixel 7も、すでに驚くほど素晴らしいですが、スマホに8万円以上払いたくないと思うかもしれません。そういう人には、完璧な中程度レベルのAndroidスマホがPixel 7aになるかもしれません。

リークされた情報によると、 Pixel 7aはついに90Hzの高リフレッシュレートのディスプレイを搭載し、Pixel 6aで生じた最大の不満に対処。

また、ワイヤレス充電機能も搭載されるようですが、6万円以下のスマホでは、その可能性はかなり低いと思われます。

とはいえ、新しいカメラシステムやPixel 7によく似たデザインに期待です。

Pixel 6aが5万3900円で発売されたので、Pixel 7aも同じような価格になる可能性が高いですが、世界的なチップ不足やインフレの結果、格は少し価上がる可能性があります。

Pixel Fold

2023年のGoogle製品でもっとも楽しみなのは、おそらく噂になっているPixel Foldでしょう。「FRONT PAGE TECH」のレポートのおかげで、Pixel Foldが一体どういうものなのかよくわかりました。

情報提供者によると、Pixel Foldには大きなカメラの突起部分や分厚い内部の液晶画面があり、Galaxy Z Fold 4よりもOPPO Find Nにかなり近いものになりそうです。

Galaxy Z Fold 4は縦長で、折り畳んだ状態では片手で使うのが難しい機種なので、これはうれしいニュースです。

OPPO Find Nと同じように小さくなれば、表の画面で手が届きやすくなり、メインの画面は高さよりも横幅が広くなるので、ゲームやメディアを見るのにより適したものになります。

Pixel Tablet

Image: Google

Pixel Tabletは、2022年のイベント「Made by Google」で発表された製品のうちの1つです。

今のところ、このタブレットには背面カメラが1つ、Tensor G2プロセッサー、タブレットをNest Hubとして兼用できる充電スピーカードックが搭載されることがわかっています。

悲しいかな、Pixel Tabletの分厚い白い液晶画面のせいで、2023年のデバイスとしては驚くほど古臭く見えます。

Samsung Galaxy Tab S8のような競合製品は、もっとスリムな液晶画面で、背面カメラも2つあり、背面にスタイラスペンを収納し、充電できるマグネティック・コネクタがあります。

プレゼンのなかで、GoogleはPixel Tabletを自宅で使うようにデザインしているようです。

つまり、通話用のモデムや重要なセンサーがなく、Wi-Fiに接続しない限り使いにくいデバイスになる可能性があります。全貌が明らかになるのを待ちましょう。

Pixel Watch 2

Image: Google

Pixel Watchは、バッテリー寿命の短さ、小さな画面、大きなベゼルや、サブスクリプションの有料画面にロックされた機能…。そのうえ3万9800円というとんでもない金額など、さまざまな理由から2022年のベストスマートウォッチとは言えませんでした。

このような問題は第1世代のデバイスではよくあることなので、2023年に発売されるPixel Watch 2では、Googleがそのすべての問題を解消してほしいところ。

WearOS向けにアプリを最適化し、できればもっと安く妥当なレベルまで価格を下げてくれることを期待したいです。

Google Pixelの全盛期はまだ来ていない

Googleは今微妙なポジションにいます。

SamsungやAppleの主要製品が高く感じられるような、Pixel 7やPixel 7 Proといった非常に優れた製品もありますが、同時にPixel Watchのように非常に物足りない、競争力に欠けるPixelデバイスもあります。

できることなら、Googleがもっとハードウェアに投資し続け、すべてのGoogle製品が向上していくことを願います。

Google製品の全盛期はまだ来ていないので、2023年にどんな製品が登場するのか今から楽しみです。

Source: YouTube