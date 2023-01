自営業でも、フリーランスでも、会社員でも、仕事の週の終わりに多くの人が疲れ果てているのは事実です。長時間労働や常に忙しい状態であれば、仕事によるノイローゼで悩まされる人が増えているのも当然です。

しかし、労働時間を減らし、生産性を上げることができたらどうでしょう? 科学的には可能だと言われており、現実でもこのアイデアを裏付けする証拠があります。今回は、週4日(32時間)労働で生産性を上げる方法を見ていきましょう。

週4日労働は可能なのか?

ストレスを感じたり、やる気が出なかったりするのは、仕事に疲れ果てているよくある兆候ですが、解決法があります。

同じ給与で労働時間を減らすことは可能だということを、「4 Day Week Global」の試みが証明しました。約1000人の社員が、80%の労働時間で、100%の給与を受け取っているのです。

この実験は、ケンブリッジ大学、ボストン大学、オックスフォード大学の研究者たちによる、6カ月間の研究でした。

実験に参加した会社は、心身の健康と生産性が増加し、週4日間だけ働いた社員の実験中の全体的な幸福度も高かったと報告しています。

100%の努力を続ける(もしくははじめる)のが唯一の条件でしたが、インセンティブがあれば成功すると証明されました。より短い時間で同じ量の仕事をこなすのは大変だと思うかもしれませんが、実験ではまったく逆の効果があったのです。

実験によると、労働時間が短くなると、結果的に気が散ることが減り、集中力が増していました。

実際、世界中の多くの社員が、勤務日の終わる前に仕事を終えており、何もすることがなくなったと認めています。その残った時間をさらに生産的に使うことも可能なのです。

週4日労働実験の成功レポート

Kickstarterは、給与を変えずに週32時間労働に減らした会社の1つですが、生産性が劇的に上がったと報告しています。

これは、社員のストレスが減り、自分のために使える時間が増えたためでしょう。また、社員が就業時間中により集中して仕事に取り組めるようになったという意見もあるそうです。

この実験に参加したほとんどの会社が、試用期間中に約8%売上が上がり、昨年の同時期と比べると38%上がったと報告しています。

フィードバックを提出したすべての企業のうち、65%以上が今後も週4日労働を間違いなく継続すると答え、残りの企業は試用期間を延長するか、まだ未定ということでした。元の週5日労働に戻すことに決めた会社はありません。

週4日労働の体制を導入する方法

仕事をすればするほど成功するという考え方は、とっくに時代遅れで、成功に関する間違った認識に基づいているのです。

週4日労働のような実験は、労働時間が減っても生産性を上げることができ、経済的にもメリットしかないということを証明しています。

一方、休暇が少なく、長時間労働で働きすぎている人は、ストレスレベルが非常に高く、うつや不安など、ストレスに関連するメンタルヘルスの問題があるという報告も。

会社が週4日労働の体制を導入することを検討している場合、いくつかTIPSがあるのでご紹介しましょう。

週4日労働を支持している企業の求人に、積極的に応募するというTIPSもあります。「4 Day Work Week」や「Four Day Week」(イギリス)などのウェブサイトで、求人を絞り込むことも可能です。

労働時間を短くして、より良い働き方を

仕事を早く終える人の多くは、サボっていると思われるのではないかという恐怖心があることがわかっています。

しかし、仕事を早く終えることに罪悪感を感じる必要はありません。逆に、生産性が向上し、家族との時間が増え、会社の収益にもつながっているのです。

週4日労働を実行しようとしている場合、生産性を向上し、より短い時間でより多くの仕事をする方法はたくさんあります。

