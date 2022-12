2022年、注目に値するウエルネス・テクノロジーの数々が生み出されました。

しかし、特筆すべきは、既存の技術の完成度が上がり、より広く一般に浸透したことです。

スマートフィットネス、マインドフルネスと瞑想アプリの進化、さらに睡眠トラッキングの進歩が、2022年度ウエルネステックの3大トレンドでした。

これらは、2023年以降も大きく進化していくとみられます。

スマートフィットネス

スマートフィットネス自体はそう目新しいものではありません。

体重計や縄跳びやメタボ機器などのネット対応フィットネス製品の数々、どんな製品でもWi-Fi接続を組み込んで、大々的にマーケティングを行なえば、『スマート』機器として売り出せるようです。

とはいえ、本当にスマートフィットネスの真価を発揮する製品もあります。

ウェアラブルの分野で2022年度に大きな進歩を遂げたものがふたつあります。

フィットネストラッカーとスマートウォッチです。たとえば、Appleからは、フィットネス関連の機能がいくつかwatchOS 9に搭載されました。

他方、サムスンのGalaxy Watch5 およびGalaxy Watch5 Pro には、生体電気インピーダンス分析センサーを使って正確な体組成(身体の成分組成)をリアルタイムで計測できるバイオアクティブセンサーが搭載されました。

ここで、体組成とは、体内の脂肪、筋肉および水分の割合のことです。

ウェアラブルデバイスによってデータが可視化されることで、人々が日々の健康やウエルネスをより意識し、向上を目指すことが期待できます。

トラッカーやスマートウォッチがますますスマートになる一方で、家庭用フィットネスミラーなど異なるタイプのスマートフィットネス製品も進化してきました。

フィットネスミラーには、デジタルのトレーナーが現れてワークアウトの指示を出してくれる機能もあります。Tempo Studio や Tonalなどでワークアウトをすると、AI機能がフォームを直してくれます。

これらの製品は数年前からありましたが、2022年度における成長には目を見張るものがあります。

リサーチ・アンド・マーケッツ社(ビジネスワイヤ経由)は、北米におけるコネクテッドジム機器の市場は、2028年には、2021年の2億1700万ドル(300億円)をはるかに上回る10億ドル(1,360億円)にも達すると予測しています。

この予測が正しければ、驚異的な伸びだと言えましょう。

市場が拡大すると同時に、各製品で提供されるエクササイズの種類も増えています。MIRROR という名称から最近ブランド変更されたルルレモン・スタジオでは、現在1万を超えるクラスが選べます。

瞑想・マインドフルネステクノロジーの進化

瞑想アプリやデバイスも以前からありますが、フィットネス同様、この分野も進化、成熟しつつあります。

スカイクエスト・テクノロジーによると、瞑想アプリの世界市場の評価額は、2021年度でおよそ20億ドル(2,730億円)、2028年度には70億ドル(9,548億円)に達すると言われています。

2022年11月、人気のマインドフルネスアプリ Calmは、FIFA と提携し、ワールドカップ期間中にサインアップすると50%割引すると発表しましたが、これは、スーパーボウル(アメリカンフットボールの決勝戦) を上回る規模になる可能性があります。

マインドフルネスや瞑想はこれまでも注目されてきましたが、2022年には最高の盛り上がりを見せています。これには理由があります。

マインドフルネス・瞑想アプリは、不安感やストレスを和らげ、穏やかな心で日々の生活を乗り越えるのに役立ちます。そんな効果を期待して、これらのアプリを検討した人も多いことでしょう。

ところが、市場が成熟するにつれ、呼吸に意識を集中させたり、人に優しくと促したりする瞑想の基本以上のものを提供するマインドフルネス・瞑想アプリも現れてきました。マインドフルネスや瞑想の上級者になるにつれ、人々がより深く豊かな教えを求めるようになったからです。

たとえば、知識人であり、神経学者でもあるサム・ハリスが開発、管理する瞑想アプリWaking Upでは、誘導を使って呼吸と身体への集中を鍛えるエクササイズを提供しています。

2022年に開催されたWaking Upアプリ内のライブ・リトリート(日常の生活から離れて遠くに籠もり内省すること)には、何万人ものユーザーが参加し、人々が実りある瞑想体験を求めていることを裏付けました。

今後も、さらに多くの瞑想未体験の人々が、人気の瞑想アプリをダウンロードしてマットを広げ、マインドフルネスへの一歩を踏み出すことでしょう。

と同時に、瞑想アプリを提供する側も上級者向けに多様な瞑想体験を展開していくでしょう。

睡眠トラッキングの向上

睡眠トラッキングも2022年時点では既存のテクノロジーでしたが、それでも2022年度には、より多くの人向けにより詳細かつ有益なデータを可視化する、新規や改良されたデバイスおよびソフトウエアが各社からこぞってリリースされました。

例えば、Fitbitの睡眠プロフィールやApple Watchの睡眠アプリなどのウェアラブルデバイスの機能は、身体の動きや心拍数を感知することで睡眠の質を推測できるようになり、益々好評です。

2022年には、この分野でさらなる技術革新がいくつも登場し、今後も睡眠トラッキングのアクセシビリティや使い勝手が向上していくでしょう。

Amazonデバイス

そのひとつにAmazon Halo Rise があります。

これは、睡眠中の動きや呼吸パターンを初めて非接触でトラッキングできるようになった睡眠トラッカーです。低出力の無線信号を受送信する低エネルギーセンサーを利用し、ユーザーがベッドにいるのを感知し、このセンサーで体の動きを計測します。

そして、ユーザーの呼吸パターンを膨大な臨床データに照らし合わせて分析し、睡眠の深度を推測します。

アラーム機能も独特です。Amazon Halo Rise は、ユーザーの睡眠サイクルを学習し、睡眠が最も浅くなったタイミングで灯りを照らして覚醒を促します。この他に、温度や湿度、周囲の明るさのセンサーも搭載されています。

Amazon以外にも、睡眠トラッキング・テクノロジーを進化させている企業がいくつもあります。

Apple Watchによるサポート

Apple はNightWare PTSD (Post Traumatic Stress Disorder心的外傷後ストレス障害) アプリとの提携を発表し、このアプリがプリインストールされたApple WatchはPTSD 患者に処方されることになっています。

睡眠中に悪夢が始まると、アプリとApple Watchがそれを遮るように機能するそうです。

NightWareのこの技術は非常に有望視され、米国食品医薬品局 (FDA)のブレークスルー・セラピー指定を受けました。

人間の健康にとって最重要課題のひとつである睡眠。睡眠トラッキング・テクノロジーがさらなる進化と成熟を遂げるのは当然の成り行きと言えましょう。

2022年度は、このウェルネスのトレンドに注目

2022年、ウエルネス・テクノロジーは大きな進化を遂げました。新製品が数多く発売されましたが、特筆すべきは、既存のスマートフィットネスや瞑想・マインドフルネス、睡眠トラッキングが成長し、成熟してきたことです。

これらの製品やその活かし方が、今後も消費者のフィットネスと健康管理のあり方を変えていくことになるでしょう。