2022年も、まもなく終わりを迎えます。

Apple Musicをお使いのみなさんは今年1年間、どんな音楽を聴いてきましたか? Apple Musicの「Apple Music Replay」を確認すれば、あなたが今年1年、よく聴いた音楽がひと目でわかりますよ。

今回は、Apple Music Replayをチェックする方法をご紹介します。

Apple Music Replayとは?

Apple Music Replayは、Apple Musicユーザーがこの1年間にどんなものを聴いてきたのかを教えてくれる、いわば今年の総まとめです。

これを見れば、ユーザー個人の「今年の履歴」の上位を占める曲やアーティスト、アルバム、ステーション、ジャンルがわかります。

また、Apple Music Replayは、あなたが最もよく聴いたトップソングで構成されたプレイリストも作成してくれるので、それらをまとめて聴くことも可能です。

Apple Music Replayをチェックする方法

Apple Music Replayについての注意点をひとつ。Apple Musicのサブスクプランのどれかに加入している「アクティブ・サブスクライバー」でないと、Apple Music Replayはチェックできません。

また、この記事を読み進めていけばわかるように、アプリからはApple Music Replayがチェックできません。アクセスできるのは、ブラウザからだけです。

さて、あなたの今年のApple Music Replayは、以下の手順でチェックできます。

replay.music.apple.comを開きます。 はじめるをタップして、Apple IDでサインインします。サインインが完了すると、Apple Music Replayのダッシュボードにアクセスできるようになります。 あなたのハイライトリールを再生をタップすると、あなたがこの1年間に聴いてきたものに関するデータのハイライトが表示されます。ハイライトを表示すると、このボタンはあなたのハイライトリールをもう一度再生に変わります。 次に、ページを下へスクロールすると、すべてのデータを表示できます。

Image: MakeUseOf

確認できるリスト

下へスクロールすると、さまざまなデータが表示されます。

この1年間に聴いた曲の総数

その期間の上位5曲。

上位10曲と、聴いたアーティストの総数

あなたがよく聴いたアルバムとプレイリスト

2022年のデータだけでなく、Apple Musicへ加入して以来の、毎年のトップソングのプレイリストも確認できます。過去のトップソングを確認するときは、「Apple Music」アプリを開き、今すぐ聴くへ移動して、下へスクロールしてください。

すると、リプレイ:年別トップソングが表示されます。

Apple Music Replayで今年を振り返ろう

「この1年間、自分はどんな音楽を聴いてきたのかな?」

そんな疑問に答えてくれるのがApple Music Replayです。プレイリスト、曲、アーティスト、ステーション、アルバムなどなど、Apple Music Replayをチェックすれば、あなたが知りたいこの1年間のデータがすべて、ひと目でわかります。

先述したように、サブスクに加入していなければApple Music Replayをチェックできませんし、アプリでは利用できませんが、この機能を使えば、1年の振り返りがとても楽しくなりますよ。