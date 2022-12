2022年は、AppleからmacOSの新バージョン「Ventura」の発表がありました。

この記事では、Appleが2022年に新たに追加した、役に立つmacOSの機能を取り上げます。ではさっそく見てみましょう。

1. ユニバーサルコントロール

Image: MakeUseOf

良い意味で驚かされたのが、この「ユニバーサルコントロール」機能です。たった1つの機能が導入されただけで、Macと組み合わせたiPadの使い勝手が爆上がりするだなんて、誰が思ったでしょうか?

この機能について詳しくない人のために説明すると、ユニバーサルコントロールとは、Macのマウス/トラックパッドとキーボードを、最大2台のMacやiPadデバイスで共有できる機能です。

加えて、Appleはユニバーサルコントロール機能で、ドラッグ&ドロップによる2つのデバイス間でのファイル移動を可能にしました。

Macに加えて、iPadを(1台か2台)持っている人なら、これで生産性が大きくアップするはずです。

2. ステージマネージャ

Image: MakeUseOf

ユニバーサルコントロールには及ばないものの、2022年に登場したmacOSの生産性関連機能でもトップクラスに位置づけられるのが「ステージマネージャ」です。

ステージマネージャをオンにすると、開いているウィンドウが、デスクトップの左側にサムネールとして表示されます。これで、デスクトップのスペースがすっきりと片付き、目当ての機能を探し当てやすくなるでしょう。

ステージマネージャは、メニューバーの[コントロールセンター]アイコンをクリックし、さらに[ステージマネージャ](四角形の左隣に3つの点が縦に並んでいるアイコンです)をクリックするとオンにできます。

3. 連係カメラ

Image: MakeUseOf

2022年にリリースされた機能で一番感心させられたものに賞を贈るとしたら、この「連係カメラ」が受賞することでしょう。

Macのカメラを大型化して筐体が分厚くなることを防ぐために、Appleは、iPhoneの背面についている高性能なカメラを使うことにしたのです。

今では、iPhoneのカメラをMacのウェブカメラ代わりに使って、よりシャープな映像でのビデオ通話が可能になりました。

4. ライブキャプション

Image: MakeUseOf

「ライブキャプション」は、macOS Venturaで導入された中でも、最も有用なアクセシビリティ機能です。これを使えば、Macが検知したあらゆる音声ソースからキャプションが生成され、画面に表示されます。音声関係のアクセシビリティに問題を抱える人には、助かる機能でしょう。

5. 「天気」アプリ

Image: MakeUseOf

Venturaへのアップデートで、macOSに「天気」アプリが加わったのを見過ごしている人は多いかもしれません。

「Macには以前からずっと天気アプリがあったのでは?」と思っている人もいるでしょう。

でも、それは違います。そういう人はきっと、iPhoneとMacを混同しているのです。

それも無理はありません。Mac版の天気アプリは、iPhoneやiPadのアプリとほぼ同じものだからです。iPhoneやiPadでは、屋外の空模様をリアルタイムで反映する気の利いたバックグラウンドアニメーションが表示されます。

また、10日間予報や空気質、UV指数などのより詳しい気象情報もチェックできます。

6. メッセージやメールの送信取り消し

Image: MakeUseOf

Appleは、この機能をmacOSに導入するのを2022年まで待ちました。ということは、今年がミスを帳消しにするのにピッタリだと判断したに違いありません。いずれにしろ、メールとメッセージで、何か問題が起きる前に「送信を取り消す」ことが可能になりました。

「メッセージ」アプリでは、Controlキーを押しながら、該当するメッセージをクリックし、[送信を取り消す]を選択します。「メール」アプリでは、メール送信後に、左にあるサイドバーの下部に表示される[送信を取り消す]をクリックしてください。

ただし、10秒が経過すると、このオプションはメールアプリのウィンドウから消えてしまいます。これでは足りないという場合は、送信を取り消せる時間を変更できます。

7. バックグラウンドサウンド

Image: MakeUseOf

ニッチだけれども歓迎すべき新機能が「バックグラウンドサウンド」です。これはアクセシビリティ設定の1つで、心を落ち着かせる環境音を流すことで、集中力を高めるというものです。

バックグラウンドサウンドのメニューには、雨音や波の音、水の流れる音などの環境音が用意されています。こちらもiOSから移植された機能ですが、Macでこれが使えるのは役に立ちます。

8. ビデオのテキスト認識表示

Image: MakeUseOf

2021年に、「iOS 15」および「macOS Monterey」で導入されたのが、写真からテキストを抽出する「テキスト認識表示(Live Text)」機能でした。しかし2022年に入ると、Appleはこの機能をさらに改良し、ビデオのテキスト認識やコピーが可能になりました。

これまで、iOSに新たに導入された中でも特に優秀な機能がmacOSに移植されてきたことを考えれば、ビデオのテキスト認識表示機能がMacにも導入されたのは意外ではありません。こうして、Macに保存した動画から、簡単にテキストをコピー、共有、検索できるようになりました。

これによって節約できる時間を考えると、まさにメモ取りに革命を起こす機能と言えそうです。