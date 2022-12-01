Amazonブラックフライデー本日最終日（12月1日23:59まで）
駆け抜けたAmazonブラックフライデーも本日23時59分まで！ パソコンの買い替えを考えているなら、HPの機能的なノートパソコンは要チェックです！ タッチスクリーン対応、Microsoft Office付きでお手頃価格なものばかり。
注目のHPのノートパソコンをまめて紹介します！
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14インチ以上のモデル
HP ノートパソコン 14インチ フルHD 8GBメモリ 256GB SSD Windows11 Home WPS Office付き
HP ノートパソコン HP 14s-fq2012AU 14インチ 2022年モデル フルHD ブライトビュー IPSディスプレイ AMD 最新Ryzen 5（5625U搭載） 8GBメモリ 256GB SSD Windows11 Home WPS Office付き（型番：6F8S3PA-AABI）
15インチ以上のモデル
HP ノートパソコン 15.6インチ 2022年モデル フルHD IPSタッチディスプレイ AMD Ryzen7(最新5825U搭載)/ 16GB 1TB SSD HP Pavilion 15-eh フォグブルー Windows 11 Home WPS Office付き
HP ノートパソコン 15.6インチ フルHD IPSタッチディスプレイ インテル Core i7 16GB 1TB SSD HP Pavilion 15-eg フォグブルー Windows 11 Home Microsoft Office 付き
17インチモデル
【2022年モデル】HP ノートパソコン 957g 超軽量 Pavilion Aero 13 WPS Office ／Ryzen7-最新5825U／16GBメモリ／512GB SSD／Windows11／セラミックホワイト)(型番:6E1T8PA-AABI)
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