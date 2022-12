今回は、Notionで2つ以上のページをリンクする方法をご紹介します。

ページとサブページを内部でリンクすることで、別のページを参照でき、その結果、Notion内でハイパーリンクによる知識のネットワークが形成されます。Notionのバックリンクも、リンクされたページ間の移動に便利です。

Notionの内部で、ページをリンクする方法はいくつかあります。

今日のワークハック:Notion内でページをリンクする

Notionで別のページにリンクする方法

デイジー・チェーンのように似たようなページを相互に連結するのは、Notionで使うべきもっとも便利なナビゲーション機能の1つです。

ページを相互リンクするには4つの方法があり、その中には、新しいNotionブロックに2つ目のページを埋め込まずに、2つのページをリンクできる方法もあります。

ツールバーを使う

ツールバーは、内部や外部のリンクを追加するわかりやすい方法です。外部サイトにリンクしたい時や、Notionのショートカットのコマンドに慣れていない時などは、このツールバーを使いましょう。

リンクをしたい文字や文章をアンカーとして選ぶ。 「リンクを追加」を選び(もしくは「Ctrl+ K」)、リンクを貼り付けるか、ドロップダウンメニューからページを選ぶか、ページを検索する。

Image: MakeUseOf

「+コマンド」を使う

ツールバーを使わずに、万能な「+コマンド」を使って、Notion内のページのリンクを作成することも可能。

このコマンドは、新しいページブロックではなく、インラインのページのリンクを作成したり、入力したテキストで別ページにリンクするのにも使えます。1つのページに何度でもリンクすることが可能です。

「+」を入力し、続けてリンクしたいページ名を入力する。 表示されたドロップダウンメニューからリンクしたいページを選ぶ。 また、ドロップダウンメニューの上部に表示されるオプションから、リンクしたい新しいサブページや新しいページを作成することもできる。

Image: MakeUseOf

「@コマンド」を使う

「@コマンド」を使うと、日付を挿入したり、共同作業をしている人に通知をしたり、リマインダーをセットしたりすることができます。このコマンドは、新しいページブロックではなく、インラインのページを作成します。

「@」を入力し、ドロップダウンメニューを表示する。 続けて、リンクのアンカーとなるテキストを入力し、ドロップダウンメニューからページ名を選ぶ。もしくは、日付、リマインダー、共同作業者の名前を選ぶ。

Image: MakeUseOf

「[[コマンド」を使う

「[[コマンド」を使うと、ドロップダウンメニューから現在もしくは別のページのサブページを、すぐに追加することが可能に。このコマンドは、新しいページブロックではなく、入力中のテキストの横にインラインのページを作成するのに使えます。

「[[」と入力し、続けてリンクのアンカーとなるテキストを入力する。 ドロップダウンメニューからリンクしたいページを選ぶ。もしくは、新規「ページ名」もしくは、新規「ページ名」のサブページを選び、新しいサブページを作成してリンクすることもできます。

Image: MakeUseOf

「/コマンド」を使う

Notionの万能なショートカットキー「/」で、さまざまなコンテンツやブロックを作成することも可能。このコマンドを使って、別ページへのリンクや、現在のページに自動的にリンクする新しいページを作成できます。

また、別ページへのリンクを独自のブロック内に作成することも可能。ブロックの横にあるブロックハンドルを使って、ページ内でドラッグすることができます。

ブロック内に作成した新しいページは、新しいサブページを作成するので注意してください。サイドバーの親ページの下に、サブページの一覧が表示されます。

Notionページ内の特定のブロックにリンクする方法

Notionは、さまざまなタイプのコンテンツブロックによって形成されており、各ブロックにはそれぞれ独自のURLがあります。

ブロックには、すべてのテキスト、画像、ToDoリスト、テーブル、データベースなどが入っており、ブロックのURLを使って、どこからでも(ページ全体ではなく)特定のブロックにリンクすることが可能。

ブロックのURLを選んだら、ページが自動的にそのブロックにスクロールします。

Notionの特定のブロックにリンクする方法は以下の通りです。

カーソルをブロックの上に持って行き、ドットのあるドラッグハンドルをクリックする。 メニューから「ブロックへのリンクをコピー」を選ぶ。 ブロックにリンクしたいページにURLを貼り付ける。

Image: MakeUseOf

Notionの双方向ページリンクのメリット

Notionは、特定のページにリンクしているページ数を表示して、自動的にバックリンクに触れます。このようなリンクは双方向リンクなので、どちらもリンクされていれば、あるページやブロックから別のページに飛んで、また戻ることが可能です。

このリンクによって、内部で接続しているページ間のナビゲーションがより簡単になります。

ページタイトル下の「 バックリンク 」ボタンをクリックし、ページのバックリンクを表示する。

」ボタンをクリックし、ページのバックリンクを表示する。 右上にある3つの点のオプションアイコンを選び、「 ページをカスタマイズ 」>「 バックリンク 」に行き、バックリンクの表示の仕方をカスタマイズする。

」>「 」に行き、バックリンクの表示の仕方をカスタマイズする。 インラインのバックリンクを削除するには、インラインのバックリンクのあるページを開き、アンカーのテキストを選んで、キーボードの「Delete」キーで削除する。

Image: MakeUseOf

双方向のリンクによって、ノートの拡張が簡単に。ページ構成をしっかりと練れば、Notionをプロジェクト管理ツールとして使うこともできます。

たとえば、メインプロジェクトをダッシュボードで作成し、そこからサブページにリンクするとします。そのサブページには、プロジェクトのさまざまなワークフローを入れることができるのです。

長く使えるメモやノート作成システムをつくるクリエイティブな方法はいくつかあります。双方向のページリンクの活用法を、さらに3つご紹介しましょう。

「 Zettelkastenメソッド 」を使って内部でつながったノートを作成する。

」を使って内部でつながったノートを作成する。 すべてのノートを共通のテーマでチェックできるように、 タグ付けシステム を設計する。

を設計する。 Notionのテーブルやデータベースを、より詳細なデータで説明しているページでつなげる。

散らばったページをまとめるためのリンク

Notionのページリンクによって、似たような情報をまとめて見られるようになります。また、Notionでページやサブページを作成すると、自動的にワークスペースを効率よく迅速にデザインしてくれます。

情報を探す手間を省きたい人や、プロジェクトを効率よく進めたい人は、すぐにでも試してみる価値がありそうです。