Appleコンピューターは、数あるなかでも最高のコンピューターだと言えるでしょう。MacBookが大人気ですが、デスクトップも、Mac Pro、Mac Studio、Mac miniとiMacの4種類が提供されています。

Macの購入を検討している方にはいくつも選択肢がありますが、このラインアップのなかでは、iMacが際立っています。今回はAppleデスクトップのなかでもM1 iMacが秀逸な理由をご紹介します。

1. 美しいディスプレイとデザイン

Image: MakeUseOf

iMacは、以前から個性的なデザインで有名でしたが、2021年にはそれまでのAppleにはなかった新しいデザインになりました。前面に白いベゼル(ディスプレイの枠)があり、洗練されたデザインの M1 iMac。

ハイパフォーマンスのAppleシリコンを搭載したことで、このデザイン変更が可能になりました。超薄型になり、驚くほど軽量化されました。

M1バージョンは、かつての虹色のAppleロゴを彷彿とさせるような、シルバー、ブルー、ピンク、グリーン、パープル、オレンジ、イエローのカラー展開で提供されています。背面はダークトーン、前面下部とスタンド部分は薄めのカラーという2色デザインに。

カラー展開も多いので、好みに合わせて選んでみましょう。どんなデスク環境にも溶け込めるデザインなので、設置したい環境に馴染むカラーを選べます。

ディスプレイは、24インチ、4.5KのRetinaディスプレイで、500ニトの輝度およびDisplay P3に対応しています。画面は、前世代のIntelベースの21.5インチ型と27インチ型iMac の中間のサイズなので、平均的ユーザーにちょうど良い大きさです。

全体的に、ターゲット層のユーザーに適した高品質ディスプレイだと言えるでしょう。

ProMotion 120Hzが搭載されていないので、スペックを見た限りでは最上位という印象はないでしょう。しかし、普段のパソコン作業には最適で、M1 iMacの優れた点の1つです。

2. 秀逸なウェブカメラ、スピーカー、マイク

Image: MakeUseOf

M1 iMacには、普段使いするうえで重視する機能3つが備わっています。ウェブカメラ、マイク、スピーカーです。FaceTimeカメラは、解像度1080p。以前の21.5インチ型iMac に搭載されていたものに比べて飛躍的に進歩しました。

ZoomやFaceTimeビデオ通話は、よりきれいに映り、総体的に前世代よりも質が向上しています。MacOS Venturaをインストール済みなら、iPhoneのカメラをMacに接続して、さらにハイクオリティなカメラを使用できます。ただ、大抵のユーザーは、iMacについてくるウェブカメラで十分でしょう。

スピーカーについても一言。ほかのAppleデバイス同様、空間オーディオ対応の6スピーカーシステムが搭載されています。ドルビーアトモスにも対応しているので、映画鑑賞にはうってつけです。

やや小型かつ薄型のiMacですが、音量を上げてもすばらしい音質です。大抵のユーザーには十分満足できるものなので、高品質を求めて外部スピーカーを別途購入する必要はないでしょう。

また、Appleがスタジオ品質と公言するマイクが内蔵されています。このマイクは、2019年に16インチ型MacBook Proと同時にリリースされました。

FaceTime通話や簡単な音声録音にはこのマイクで十分です。

パソコンに接続する専用マイクほどの音質ではありませんが、一般ユーザーの使用には十分です。

3. まだまだ使えるM1チップ

Image: MakeUseOf

AppleシリコンiMacが一般消費者向けであることは周知の事実ですが、そのパフォーマンスは侮れません。このiMacには、Mac miniやM1 MacBook Airと同じプロセッサ、M1チップが搭載されています。

2020年以降、M1 ProやM2など最新のAppleシリコンチップがリリースされてきましたが、M1チップも引けを取りません。

CPUやGPUのパフォーマンスに関して言えば、M1チップからM2への改良度はさほど大きくありません。普通の作業をする限りでは、M1チップは、騒音を押さえてパワーを効率的に保ちながらも、すばらしいパフォーマンスを発揮します。

それ以外では、iMacのパフォーマンスは、クイン・ネルソン氏(消費者向けテクノロジーレビュー、Snazzy Lab主催者)に自身のMac Proを手放させるほど優れていたのです。

メモリは16GBまで搭載できますが、このデスクトップには十分でしょう。SSDストレージは2TBまで搭載可能です。全体的に、M1のパフォーマンスは一般ユーザーには十二分であり、iMacの地位を一段と高めたと言えるでしょう。

4. 必要なものがすべてついてくる

Image: MakeUseOf

iMacがAppleのほかのデスクトップと大きく異なるのは、必要なものがすべて同梱されているということです。そのため、ほかに何か購入したり、時間をかけて探す手間が省けます。

iMacなら、ディスプレイ、コンピューター、マイク、スピーカー、FaceTimeカメラ、マウスとキーボードがすべてついてきます。

スピーカー1個がついてくること以外は、自分ですべて買い揃えなければならないMac miniに比べて、iMacの価格の差額分はお得と言えるでしょう。

5. お値打ち感

M1 iMacの価格がリーズナブルなことは、あまり理解されていません。すばらしいディスプレイとスピーカー、解像度1080pのFaceTimeカメラ、ベースモデルながら卓越したパフォーマンスを発揮する強力なコンピューターが、たったの1299ドル(17万4800円)。

信じられないほど薄型で美しいフォルムは、デスクに置いても引き立ちます。

より大容量のストレージと追加のポート、Touch ID 付きのキーボードを備えたM1 iMacの上位モデルでも、その価格はリーズナブルです。また、AmazonやBest Buy(家電量販店)などでも、よくセール価格で売り出されるので、お得に手に入れることも可能です。

ベース価格のM1 iMacは、初めて登場した時、IT業界を驚かせたほどすばらしいコンピューターです。

M1 iMacを見逃すのはもったいない

Appleのデスクトップはどれもすばらしい製品ですが、上記の理由からM1 iMacは特に秀逸です。すばらしいディスプレイと強力なパフォーマンスを備え、必要なものがすべてセットになっているパソコンをお探しなら、iMacで間違いなしです。

ただ1点だけ、Appleシリコン内蔵のiMacを購入する時、Touch IDが欲しいかどうかでキーボードを選ぶようにしてみてください。

Source: YouTube