iPadの愛好家たちはかなり以前から、より柔軟なマルチタスク機能の実現を渇望してきました。「iPadはもっとコンピューターに近づいて、従来のアプリ管理機能を備えるべきだ」と主張してきた人もいます。

そして、iPadOS 16に「ステージマネージャ」が追加されたことで、その理想に一歩近づきました。

ステージマネージャとは?

Image: Apple

ステージマネージャは、iPad上でマルチタスクができる新しい機能です。

すべてのアプリをフルスクリーンで開くのではなく、各アプリをフローティングウィンドウで開き、底部の角にあるハンドルを使ってサイズを変更できます。

そのため、複数のアプリのウィンドウを重ねた状態で使用でき、そのサイズや位置をさまざまに変更することができます。

これまで、「Split View」で2つ、「Slide Over」で1つの計3つのアプリしか同時に開けませんでしたが、ステージマネージャでは最大4つのアプリを同時に開けるようになりました。

外部ディスプレイ(およびそれに対応するiPad)を使い、それぞれの画面でステージマネージャを使えば、同時に8つのアプリを開けます。

また、複数のステージを保存できます。それぞれのステージは、各アプリのウィンドウの配置を記憶しているので、それぞれのステージを異なるタスクに割り当てて、簡単に切り替えられます。

ステージマネージャとiPadの互換性

Image: Apple

残念ながら、ステージマネージャはiPadOS 16を搭載した、すべてのiPadで利用できるわけではありません。

ステージマネージャを搭載しているiPadであっても、外部ディスプレイと連動できるのは、以下のような特定のモデルだけになります。

iPad Pro 12.9 インチ ( 第3世代以降 )

( ) iPad Pro 11 インチ ( 第1世代以降 )

( ) iPad Air(第5世代)

外部ディスプレイ対応ステージマネージャは、Appleシリコン(M1チップ, M2チップ)を搭載したiPad Proモデルでのみサポートされています。

AppleがiPadOS 16の機能をAppleシリコン搭載デバイスのみに制限するのは、今回が初めてではありません。

iPad版ステージマネージャの制約

Image: Apple

ステージマネージャは、iPadとMacの両方で利用できますが、この2つの実装を比較した場合、MacにはないiPadでの制約がいくつかあります。

上述したように、iPad版で同時に利用できるのは、外部ディスプレイを接続しない場合は4つのアプリ、接続した場合は8つのアプリに制限されます。それに対して、Mac版ステージマネージャでは、1つのステージ内に無制限でウィンドウを開けます。

これはおそらく、MacのRAM(メモリ)がiPadよりも大きく、多くのiPadは8GBのRAMしか搭載していないためでしょう。それより少ない場合は、iPadをアップグレードする必要があるかもしれません。

さらに大きな制約は、ウィンドウのサイズや配置を自由に変更できないことです。その代わり、ウィンドウは限られた数の、決められたサイズと位置にはめこまれます。

そのため、Macのようにウィンドウを好きな場所に移動できるように見えても、指を離すと元の位置に戻ってしまうことがよくあります。

ステージマネージャは優秀か?

Image: Apple

ステージマネージャは、iPadをより柔軟なものにし、コンピューターの代わりとして使うための正しい方向への一歩と言えるでしょう。

一度に4つのアプリを開くことができるのは、iPadでの生産性向上にとても有効ですし、外部ディスプレイのサポートは、もっと前に実現されているべきことでした。

ですが、まだバグが多く、開発者側から見れば、Appleから適切な修正ツールが提供されていません。

また、ウィンドウのサイズや配置が固定されていること、外部ディスプレイを使用しなければ一度に開けるアプリが4つまでという上限があることなど、かなりの制約があります。

今後、Appleが最低限すべきことは、ユーザーがアプリのウィンドウをもっと自由にサイズ変更や移動をできるようにすることです。現時点では、ステージマネージャは良いスタートを切ったものの、iPadの体験を完全に変えるのには、あまりに力不足です。

iPad版ステージマネージャでもっと仕事をこなす

iPadで3つ以上のアプリを使いたい、または、現在のiPadのマルチタスクシステムの制限に不満を感じている場合は、ステージマネージャを試してみてはいかがでしょうか。

完璧な新機能とは言えませんが、マルチタスクの選択肢が増え、一部の人にとっては便利なツールになることは間違いないと思われます。

ですが、現在はまだバグが多く、アプリの動作も不安定なため、当たり外れが大きいでしょう。システムクラッシュや特定のアプリが期待通りに動作しないなど、ステージマネージャの体験は、優れたものからバグに悩まされるものまで、さまざまでしょう。