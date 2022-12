確実に朝起きるためには、iPhoneのアラーム音を大きくする必要がありますが、アラームをバイブレーションだけにしたい時もあると思います。

たとえば、誰かと一緒に部屋を使っている場合や、アラームの着信音で嫌な気分になってしまうような場合などです。

今回は、iPhoneでバイブレーションだけのアラームをセットする方法を紹介します。

バイブレーションだけのアラームをセットする方法

設定は、iOSの「時計」アプリで簡単にできます。

1. 「時計」アプリを開き、アラームの右上の「+(プラス)」をタップするか、既存のアラームを編集する

2. 「サウンド」をタップし、一番下までスクロールして「なし」を選ぶ

3. 一番上までスクロールして、「バイブレーション」をタップ

4. 「標準」のリストの中から、好きなバイブレーションのパターンを選ぶ

Image: MakeUseOf

5. もしくは、自分でバイブレーションを作成したい場合は、「新規バイブレーションを作成」をタップ。画面をタップして離すを繰り返して、バイブレーションのパターンを作成する。最後に「中止」を押して、「保存」をする

これでまったく振動しなかった場合は、「設定 > アクセシビリティ > タッチ > バイブレーション」と進み、「有効」にしてください。

6. 「サウンド」と「戻る」をタップして、アラームのページに戻る

7. 時間と設定を確認したら、右上の「保存」をタップ

セットした時間に、アラームは動作しているのにバイブレーションがない場合は、もう一度「設定」のバイブレーションが有効になっているかを確認してください。それでも、振動しない場合は、別の方法が必要かもしれません。

優しく起こしてくれるバイブレーションを使う

iPhoneのアラームの音量は、通話の着信音と同じ音量です。それに、ほぼすべてのiPhoneのデフォルトの着信音は、かなり大きく、テンポが速いです。

そのため、耳障りだと感じることがよくあります。

バイブレーションのみにすれば、優しく起こしてもらえるようになります。