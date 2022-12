Apple Musicで新しい音楽を探したい時には、「ラジオステーション」が使えます。

ラジオステーションには、実際のラジオ局の番組だけでなく、ほかのユーザーやAppleのアルゴリズムによってキュレーションされたコレクションも含まれています。

そんなラジオステーションを、自分でも簡単につくれるのをご存知でしょうか? 今回はそのやり方を紹介します。

ステーションを作成すべき理由

Apple Musicでは、自分でステーションを作成する以外にも、既存のラジオステーションやキュレーションされたプレイリストを視聴するなど、未知の楽曲を見つける方法がいくつかあります。

Apple Musicのプレイリストを探索して、新しい音楽を開拓してみましょう。

そして、特定の曲やアーティスト、ジャンルをもとにステーションを作成することもできます。指定した曲と似たような曲をアルゴリズムが自動で選び、途切れることなく音楽を流し続けてくれます。

自分で次に再生するプレイリストやアルバムを選ぶ必要はありません。

スマホやタブレットでステーションを作成する方法

ステーションは、Apple Musicのあまり知られていない機能の1つですが、やり方は意外と簡単です。

好きな曲を再生、あるいは表示 曲の右側にある省略記号「…」を選択 表示されるメニューから「ステーションを作成」を選択

Image: MakeUseOf

ステーション作成の起点としたい曲がある場合は、Siriに、ライブラリにある曲の名前やアーティスト名、ジャンルを伝えながら、「…のステーションを作成して」と言ってみましょう。

すると、指定した曲やアーティストをもとにステーションを作成してくれます。そこには、自分のライブラリにない曲も含まれます。

パソコンでステーションを作成する方法

パソコンでステーションを作成するのも簡単。

「見つける」セクションを使い、ステーションの起点にしたい曲を見つける 楽曲の右側にある省略記号「...」をクリック オプションから「ステーションを作成」を選択

Image: MakeUseOf

ラジオステーションを使いこなそう

再生中の曲が気に入ったら、ライブラリに追加したり、「ラブ」を押しておくと、あとでその曲やアーティスト、アルバムを簡単に見つけることができます。

また、Siriに再生中の曲が「好きか嫌いか」を伝えておけば、今後のおすすめ曲の精度が向上します。

作成されたステーションが気に入れば、あとでもう一度聴けます。「ラジオ」メニューの「最近の再生」セクションを探してみましょう。

Apple Musicをもっと使いこなしたいという方は、ほかにも使えるTipsがたくさんあるのでチェックしてみてください。