タイムブロッキングは、スケジュールをよりうまく把握して、生産性をフルに発揮できる優れた方法です。基本的には、1日をブロック分けし、それぞれの時間枠にやるべきタスクを割り当てるのが、タイムブロッキングです。

時間をブロック分けしておけば、終わりの見えないTo Doリストとにらめっこする必要はありません。代わりに、各タスクを細かく分けて、それをスケジュールにどう組み込んでいくかを考えればいいのです。

うれしいことに、タイムブロッキング用のアプリはたくさん存在しています。今回は、なかでもおすすめのアプリを7つ、紹介していきましょう。

1. TickTick

Image: MakeUseOf

「TickTick」は、シンプルでありながら機能性に優れたTo Doリスト兼タスクマネージャーアプリで、日々のスケジュールを整理するのに役立ちます。

洗練されたデザインで、インターフェースも使いやすいので、大小さまざまなタスクを漏らさず把握することが可能です。Android用To Doアプリのナンバーワンに挙げる人も少なくありません。

リストとタスクの作成数に制限はありませんし、リマインダーも設定できます。作成したリストをほかの人と共有することも可能なので、同僚などの力を借りれば、タスクを順調に進められるでしょう。

iOS版とAndroid版のほか、ウェブ版もありますから、どこにいても作成したリストを開くことができます。

それよりも大きなポイントは、カレンダーにTo Doリストを記入できるところです。おかげで、もっとラクに時間をブロック分けし、仕事を完了させることができます。

つねに複数のタスクを同時進行させている人にとっては、時間を区切ってタスクを実行し、To Doリストにチェックを入れていくのにもっとも適したアプリの1つだと言えるでしょう。

Googleカレンダーなどのカレンダーアプリとも、シームレスな同期が可能です。

TickTickのダウンロード:iOS版 | Android版(無料。サブスク版もあり)

2. ClickUp

Image: MakeUseOf

「ClickUp」は、ただのタイムブロッキングアプリではありません。生産性を向上できるのが強みで、タスクの整理やプロジェクト管理にも活躍し、タスクをよりすばやく効率的にこなすことができます。

特長は多々ありますが、注目すべきは、生産性を向上できることや、時間をよりうまく管理できるようになることでしょう。

ClickUpではさらに、ゴールを設定し、達成までの道のりを追跡することも可能です。ClickUpの「Workload」画面は、タイムブロッキングに大変便利で、1日の全般的な仕事量を計画したり調整したりできます。

こうした機能のおかげで、仕事量の多さに圧倒されてしまうことはありません。ClickUpには多くの機能がありますが、人気の秘密はなんといっても、それらが全部、とてもスムーズに機能すること。

タスクの相互関係の作成からタグ付けまで、何でもできるので、本気で生産性アップを目指している人にとっては抜群のツールです。

ClickUpのダウンロード:iOS版 | Android版(無料。サブスク版もあり)

3. Clockify

Image: MakeUseOf

「Clockify」は、仕事にもプライベートにも役立つ、時間管理アプリです。使い勝手がよく、時間をやりくりしなければならない人に必要な機能がたくさん揃っています。

アプリには得てして、不要な機能が盛り込まれていますが、Clockifyの主な目的は時間管理です。Clockifyでカレンダーを開き(ほかのカレンダーと同期できます)、ブロック分けしたい時間を決め、項目を作成します。

インターフェースも機能も大変シンプルなので、集中力を高めて生産性を発揮しなければならない時にもっとも適した時間管理アプリの1つだと言えるでしょう。

Clockifyでは、時間管理のほかに、月末にレポートを作成することもできます。クライアントに請求書を送らなければならない場合などに便利です。

また、働き方を最適化したい人なら、月末のレポートをもとに、いちばん時間がかかっているタスクは何か、時間をよりうまく使うにはどうすればいいのか、といったことを検討・分析することができます。

Clockifyのダウンロード:iOS版 | Android版(無料。サブスク版もあり)

4. TimeBlocks

Image: MakeUseOf

「TimeBlocks」はその名前のとおり、シンプルです。タスクの計画や、カレンダー上での時間のブロック分け、仕事への着手ができます。このアプリが人気である理由の1つは、紙の上でスケジュールを管理しているような感覚を再現しているところです。

1日のスケジュールを確認し、項目を追加できるほか、まさに「ページをめくる」感覚で、マンスリーカレンダーを確認していくことができます。

ブロック分けされた時間をそのまますぐにドラッグして、OutlookやApple、Googleのカレンダーなどにドロップすることも可能です。

TimeBlocksのダウンロード:iOS版 | Android版(無料。サブスク版もあり)

5. TimeCamp

Image: MakeUseOf

「TimeCamp」は、クラウドベースの時間管理ソリューションで、企業が従業員の生産性を確認するのに活用できます。

従業員が自分のコンピューターでログインすると、すぐに時間の追跡を自動でスタート。ソフトウェアをラクに使いはじめることができます。

タイムカードを手早く作成して、進捗状況を追ったり、タスク1件に要した総時間数をひと目で確認したりできます。エンドユーザーにとってTimeCampは、タイムブロッキングのための有効なソリューションです。

プロジェクトを立ち上げ、それをタスクごとに分割することも可能です。また、生産性アップに役立つ便利な機能も搭載されており、生産的な時間と非稼働時間が表示されるようになっています。

チーム向けにデザインされたアプリですが、個人的な時間管理や、生産性とパフォーマンスの評価にも使うことも可能です。

TimeCampのダウンロード:iOS版 | Android版 (無料。サブスク版もあり)

6. Toggl Track

Image: MakeUseOf

「Toggl Track」は、ウェブベースの時間管理ツールです。時間を管理する際は、タイマーを使います。タスクに着手する時にはタイマーをオンにして、タスクを終えた時にはタイマーをオフにする、といった具合です。

また、プロジェクトを作成し、タスクにタグ付けすることも可能です。そうしておけば、進捗状況がすぐにわかり、各プロジェクトに費やしている時間も確認できます。

外部カレンダーと同期でき、ポモドーロタイマーも搭載されています。ポモドーロ・テクニックを愛用していて、時間どおりにタスクに取り組めているか確認するアプリが必要なら、Toggl Trackがぴったりでしょう。

とても人気のあるアプリで、さまざまなツールとシームレスに統合できるようになっています。

Toggl Trackのダウンロード:iOS版 | Android版 (無料。サブスク版もあり)

7. Sunsama

Image: MakeUseOf

「Sunsama」は、デスクトップアプリとコンビで機能するモバイルアプリです。そのため、フル活用したい時には、コンピューターでログインしなくてはなりません。

けれども、ログインしてしまえば、カレンダー上で時間をブロック分けするための抜群のツールであることがわかるでしょう。Sunsamaの人気の秘密は、いくつかの基本機能に力が入れられており、確実に実行されて頼りになるところです。

Sunsamaには、プロジェクト管理用の本格的機能が盛り込まれていませんが、代わりに、NotionやAsana、Jira、Trelloといった各種の人気アプリと統合することができます。

ガイド付きデイリープランを作成したり(コンピューターで操作)、ほかのアプリからタスクを追加したりできるほか、To Doリストの項目すべてと、それらに割り当てられた時間を確認することもできます。

Sunsamaのダウンロード:iOS版 | Android版 (無料。サブスク版もあり)

成功のカギを握る時間管理スキル

しっかりと時間を管理したいなら、何よりも、時間の使い方を把握するところからはじめましょう。そうすればやがて、自分にとって効果のある生産性ハックと、効果のない生産性ハックが見えてきます。

たとえば、目で確認できる時間管理術を使うとパフォーマンスが向上する人もいれば、カレンダーでタスクに取り組む時間をブロック分けする方法を好む人もいます。

会社勤めの人なら、タイムブロッキングがかなり効果的です。時間を区分けしてやるべきタスクを指定しておけば、作業中で忙しく、邪魔されなくない時間であることを、同僚に知らせることができるからです。

ここで紹介したアプリの多くには、会議に出席したくない時に自動で断わる機能もついていますよ。

Source: App Store(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), Google Play(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)