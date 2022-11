Macの動きが遅いと感じていませんか?

今回は、古いMacの動きを速くしたり、リフレッシュしたりする方法をお教えします。

1. SSDをアップグレードする

古いMacをアップグレードするなら、間違いなく古いハードドライブをSSDに交換するのが一番です。

SSDに取り替えるのは、そこまで難しい話ではありません。

HDDと違って、SSDには内部に稼働部分がありません。

SSDによってスピードが速くなると、ボード全体のパフォーマンスが向上。Macを起動するにしても、アプリを開くにしても、ファイルを移動するにしても、SSDの恩恵を実感するでしょう。

2. RAMを増設する

SSDの交換の次は、RAMの増設です。

SSDはMac全体のパフォーマンスを向上させますが、RAMの増設をすると、一度に多くのプログラムを実行しても速度が遅くなりません。

音楽を聞きながらブラウザでいくつもタブを開いたり、Photoshopのような重たいアプリを使ったする人は、RAMを増設するといいでしょう(すでにたくさんのRAMを積んでいる古いMacBook Proでも)。

画面左上のAppleメニューから「このMacについて」を開き、自分のMacの型番と現在どのくらいRAMが積んであるかを確認してください。

それから、OWCのMac用のRAMのページを開き、自分のMacと互換性のあるRAMを探しましょう。

またこのページでは、自分のMacに搭載できる最大のRAMの容量もわかります。場合によっては、Appleが明記している限度は超過しても問題がないこともあります。

Amazonで購入する場合は、そのRAMが自分のMacで動作するものか、きちんと確認しましょう。

3. 古いアプリをアンインストールする





古いMacを持っている人は、まったく使っていないアプリやプログラムがあるのではないでしょうか。Macの動作を速くして、ストレージの容量を節約するには、使っていないアプリを見極めて削除するといいです。

ビルトインの削除方法では見逃す可能性の高い、余分なファイルが含まれた複数のアプリをサクッとアンインストールするには、AppCleanerを使うのが一番です。

AppCleanerは、アプリのアイコンをウィンドウにドラッグ&ドロップするだけで、関連ファイルもすべて削除できます。

4. もっと軽いアプリを使う

使っていないアプリを削除したら、使っているアプリの動作がよくなったと思います。

MacOSには素晴らしいアプリがたくさんありますが、使わないほうがいいアプリもあります。

たとえば、MacのChromeは使わないほうがいいです。バッテリーをかなり消耗し、システムのパフォーマンスを低下させ、OSの他の部分ともあまり連携していません。

Safariは電力もリソース効率もよく、より速く動きます。

5. MacOSを再インストールする

Windowsユーザーにとっては、問題を修復したり、ごちゃごちゃとした状態をきれいにするのに、時々OSを再インストールするというのはかなり一般的です。

Macユーザーは、頻繁にOSを再インストールしないと思いますが、古くて遅くなったMacの速度を上げるために、OSを再インストールするというのは有効です。

パソコンをリフレッシュしたい場合は、先ほど書いたハードウェアのアップグレードに合わせて、MacOSを再インストールするのはとてもいいです。

MacOSを再インストールする時は、(削除したいのでなければ)個人データをすべて削除する必要はありません。

Macを完全にリフレッシュしたい場合は、Time Machineやその他の方法で確実にバックアップを取ってからにしましょう。

6. デスクトップの背景を変える

Macが新しくなったと感じるほどリフレッシュさせるには、上記の方法が一番大事なポイントですが、もう少し違った選択肢もあります。

いつもと同じデスクトップに飽きてきた場合は、気分を変えるというのもありです。

Macのデスクトップをカスタマイズする方法はいくらでもありますし、Chromeをやめたのであれば、Safariを好きにカスタマイズすることもできます。

7. Macを物理的に掃除する

“ピカピカの新しいパソコン”の体験をもう一度したいのであれば、Mac本体の現状を見てみてください。

何かがこぼれたあとや、ほこり、他にも汚いものやゴミなどがついていませんか?

もし付いているのであれば、このMacBookとiMacのお掃除ガイドを読んで、キーボード、マウス、パソコン画面をきれいにしましょう。

Image: Krisda/Shutterstock.com

