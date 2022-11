日本では手帳ブームが続いていますが、ついに今年も書店や文具店に手帳がずらりと並ぶ時期が来ました。

一説には、およそ7千万冊もの手帳が販売されているそうで、「来年はどの手帳を使おうか」と迷う人も多いでしょう。

ところで、もしあなたが「来年こそはTOEICで700点以上を狙いたい」「海外で一人旅ができる英会話力を身につけたい」など英語学習に意欲があるなら、「手帳を使って英語力を上げるコツ」を知りたくはありませんか?

そんな意外な英語学習法を提唱するのは、これまで何冊もの英語関連の著書を出してきた有子山博美さんです。

有子山さんは、『英語で手帳をつけてみました』(IBCパブリッシング)の著者でもあり、『英語手帳』という専門手帳の制作にも携わる、この学習法の第一人者。

今回は、有子山さんおすすめの手帳を使った英語力向上法を紹介しましょう。

最初のステップで取り組みやすいのは、定期的なスケジュールを英語で書くことだそうです。

日本語では「15:00 上司とミーティング」など、いたってシンプルに記述しますが、英語でもそれは同じ。基本的に数語の英単語を羅列するだけなので、習得は早いです。

いくつか例をあげましょう。

動詞は原形とします。時間の前につける前置詞atは@、「~と一緒に」を意味する前置詞withはw/と略語で書き、場所の前につける前置詞はin(広い範囲の場所) やat(店など特定の場所)にします。

そして時刻表記は、英語圏では(24時間表記より)12時間表記が一般的です。

スケジュールの次はTo doリスト。有子山さんは、日々の細かいタスクばかりでなく、「毎日の習慣にしたいことや週ごとに達成したい目標」も含め、英語で書きつけることをすすめています。

これについてもいくつか例をあげましょう。

To doリストに入れる英訳例を見つけるのに、有子山さんがおすすめするのは、オンライン辞書の「英辞郎」です。

そして、自分で1から英作文する苦労と時間をかける代わりに、手本となる英文をもとに単語の入れ替えなどする「英借文」をします。

次の段階は、ウィークリー欄よりも余白の大きいデイリー欄に、行動予定とそれにプラスしてひと言を1文ずつ書くというもの。たとえば、次のようなものです。

I’m going to make a presentation at the next meeting. I have to prepare for it this weekend.

(会議でプレゼンをすることになった。今週末に準備しなきゃ)

I’m taking the TOEIC test next Sunday. I gotta study for it!

(来週の日曜日はTOEICを受ける。勉強しなきゃ!)