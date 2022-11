サイズや持ち運びできるという理由で、iPadはMacBookの完璧な相方になります。



iPad単体で使うこともできますが、iPadに搭載されているある機能を使って、iPadを即席のセカンドモニターにすることができます。

その機能が、macOS 10.15 Catalina以降実装された「Sidecar(サイドカー)」。サードパーティやドングルを使っていたかつてと違って、iPadをはるかに簡単に、モニターとして一台二役で使えるようになります。

「Sidecar」とは何か?

簡単に言うと、Sidecarは、接続していてもワイヤレスでも、iPadをMacのセカンドモニターとして使えるようにするものです。

メインのディスプレイの左や右にセットして、他のモニターと同じように使うことができますが、それだけではありません。

Image: MakeUseOf

とりわけ、SidecarはiPadのタッチスクリーンを活用します。

Apple Pencilにも対応しているので、クリエイティブな選択肢を広げたいと思っていたアーティストの人などには、素晴らしい付加価値となるでしょう。

Windowsパソコンのタッチスクリーンがうらやましいと思っていた人は、そこまでではありませんが、かなり近いものになります。

Sidecarを使うのに必要なもの

Sidecarを使うには、MacとiPadの両方にそのためのソフトが必要です。

Macの場合は、macOS 10.15 Catalinaかそれ以降のOSです。

しかし、Catalinaが実行できるすべてのMacでSidecarが使えるわけではありません。

MacBook:2016年以降のモデル MacBook Pro:2016年以降のモデル MacBook Air:2018年以降のモデル iMac:2015年の27インチで5KのiMac、2017年以降のiMacやiMac Pro Mac Mini:2018年以降のモデル Mac Pro:2019年以降のモデル iPad mini/Air:iPad mini 5か iPad Air 3以降 iPad:第6世代以降、またiPad Proはどれでも対応

AppleのiPadのネーミングが紛らわしいので、自分のiPadが何なのか判別できない人もいるかもしれません。

疑わしい場合は、AppleのSidecarのシステム要件をチェックしてください。

Sidecarをセットアップする

バッテリーが少なくない限り、Sidecarはワイヤレスで使いたいのではないかと思います。Sidecarを使うには、MacのメニューバーにあるAirPlayアイコンをクリックし、自分のiPadに接続するだけです。

MacとiPadが約1m以内の距離にあれば大丈夫です。接続できない場合は、この記事の後半にあるトラブルシューティングのところを見てみてください。

Image: MakeUseOf

また、SidecarはUSB接続でも使うことができます。この場合は、iPadをMacに直接つなぐだけです。iPadがMacで信用できる端末として設定されているか確認しましょう。設定されていなければ、接続できません。

Sidecarはワイヤレスでも使えますが、直接つなげばiPadをMacから充電できるというのを覚えておきましょう。USBケーブルで充電するよりもかなり簡単です。

iPadとMacを接続したら、画面のミラーリングでも拡張でも選ぶことができます。ほとんどの人は、おそらく拡張して使いたいだろうと思います。

マウスの動きを適切にするために、MacとiPadを左右どちらに表示させるかを切り替えるには、「システム環境設定 > ディスプレイ」のメニューを開いてください。

配置のタブを開き、iPadをMacのディスプレイの実際に置いている側にドラッグします。

Image: MakeUseOf

Sidecarの使い方

SidecarでiPadをつないだら、ほかのセカンドモニターと同じように使うことができます。

ウィンドウをメイン画面からiPadに移動するには、いくつかのやり方があります。ドラッグするか、ウィンドウの左上にある緑のフルスクリーンボタンにマウスオーバーして「iPadに移動」を選びましょう。

iPadは、CommandキーやShiftキー、その他の修飾キーのような一般的なコントロールでSidecarを表示させることができます。

これによって、タッチスクリーンでMacを使うのがさらに簡単になります。また、MacBook ProのTouch Bar のように機能するTouch Barも画面下にあります。

設定を開き、Sidecarのメニューに行って、この両方のオプションを有効にすれば使うことができます。

Image: MakeUseOf

Sidecarを使いつつ、アプリを切り替えればiPadを普通に使うこともできます。

アプリを切り替えると、Sidecarアプリのアイコンがホーム画面にあることに気づくでしょう。

そのアイコンをタップすれば、iPadをモニターとして使う状態に戻れます。

Sidecarのトラブルシューティング

Appleは、簡単にSidecarが使えるようにしましたが、それでも問題が起きるかもしれません。うれしいことに、Sidecarがいつものように使えるようにするには、簡単な対処で済みます。

iPadをケーブル接続してSidecarを使っている場合は、ケーブルを確認してください。ライト二ングケーブルは繊細なことが多いので、ケーブルに問題がなさそうに見えても、別のものに交換したほうがいい可能性もあります。

ワイヤレス接続でもケーブル接続でも、iPadがモバイルデータ通信を共有していないかを確認してください。また同じように、Macがインターネット接続を共有していなかも確認しなければなりません。

Image: MakeUseOf

ワイヤレス接続の場合は、まず最初にiPadとMacが同じWi-Fiにつながっているかを確認しましょう。

これが一番大きな問題の1つで、デュアルバンドルータを使っている場合は特に可能性が高いです。両方のデバイスで、同じApple IDで、iCloudにサインインしているかも確認してください。

これでも問題が解決しない場合は、iPadとMacの両方でBluetoothが有効になっているか、もう一度確認しましょう。

この場合、問題はMac側にあります。

それでも、まだ問題が解決しないのであれば、Apple IDから一度サインアウトし、両方のデバイスで再度サインインしてみてください。

ほかに問題がなければ、「設定 > 一般 > iPadのリセット」を使うか、「すべての設定をリセット」を選んでください。

これで、すべてのオプションが初期設定に戻ることになりますが、このような不思議な問題を修正することができます。

古いバージョンのOSのためのSidecarの代替品

Sidecarは驚くほど便利ですし、実際に使える人が多いと思いますが、macOS Catalinaが使えなかったり、実装していないために使えない人もたくさんいるでしょう。

古いiPadに入っているiPadOS 13も同様です。

Sidecarのような機能のソフトを探している場合は、9.99ドルのアプリ「Duet Display」を使えば、どんなデバイスでもセカンドモニターでiOS 10かそれ以降を稼働させることができます。

さらにうれしいことに、WindowsでもMacでも動きます。

もう1つの選択肢として「Luna Display」もあります。

これは、79.99ドルのUSB-CかMini DisplayPortのドングルで使うことができ、iPadでもほかのMacでもセカンドモニターにすることができます。

——2019年12月5日の記事を再編集のうえ、再掲しています。

訳:的野裕子 / Source: Apple, Luna Display