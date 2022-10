Wordのハイパーリンク、使いこなしていますか?

ハイパーリンクは、読み手を外部のページやWordドキュメント内のセクションなどに誘導する、わかりやすい方法。意識して使えば、間違いなくより便利で見た目もスタイリッシュな書類がつくれます。

今日のワークハック:Word書類を便利にする4種類のハイパーリンクの使い方

今回は、Wordの4種類のハイパーリンク設定方法を紹介します。

WebページやWordドキュメントのセクション、メールアドレス、パソコンのローカルファイルなどにリンク先を設定して便利な書類をつくりましょう。

Wordでハイパーリンクを作成する方法

Wordでハイパーリンクを作成するのは非常に簡単です。ハイパーリンクのリンク先には以下のものが設定できます。

Webページ 既存のファイル そのドキュメント内のどこか メールアドレス

Wordでハイパーリンクを作成する手順は、最後のリンク先を決定するところ以外はすべて同じです。この記事では、この4つのハイパーリンクの作成方法をすべてご紹介します。

1.2. Webページ・既存のファイルにリンクする

Webページにリンクするのが一番よくあるハイパーリンクの使い方でしょう。Webページとローカルの既存のファイルは、Wordでハイパーリンクを挿入する際は同じカテゴリになります。

簡単な例として、「MakeUseOf」のホームページへのハイパーリンクを作成してみましょう。WordでWebページのハイパーリンクの作成方法は以下の通りです。

1. リンクさせたいテキストを選択する。画像にハイパーリンクを作成したい場合はこの手順は飛ばす。

2. テキストや画像を選択して、右クリックする。

3. 右クリックのメニューで「リンク」を選び、「リンクの挿入」のウィンドウを開く。

4. 「既存のファイル」もしくは「Webページ」を選択する。

5. 「アドレス」の横のテキストボックスに、リンク先のWebページのアドレスを入力する。ファイルにリンクしたい場合は、ファイルブラウザからそのファイルを選ぶ。

6. 「OK」をクリックする。

Wordのデフォルトの設定では、リンクしたテキストは下線が付き青色になります。当然ながら、Wordの他のテキストと同じように、スタイルを変更することはできます。

リンクの下線を消したり、フォントの色を変えたりできますが、文章のこの部分にはハイパーリンクがあると読み手にわかってもらい、うっかりクリックしないようにするには、このままでもいいでしょう。

3. ドキュメント内のどこかにリンクする

ドキュメント内の別の場所に誘導するハイパーリンクを作成することもできます。当然、そのようなハイパーリンクを作成したいと思うということは、そのドキュメントに見出しやブックマークなどの構造があるということです。ただし、ドキュメントの先頭へのハイパーリンクはいつでも作成できます。

1. テキストや画像を選択し、右クリックする。

2. 右クリックのメニューで「リンク」を選ぶ。

3. 「リンクの挿入」のウィンドウで、「このドキュメント内」を選択する

4. ハイパーリンクのリンク先を選ぶ。

5. 「OK」をクリックする。

これで、ハイパーリンクができました。Ctrlキーを押しながらクリックすると、どのような場所にリンクするのか表示されます。

4.メールアドレスにリンクする

メールアドレスもWordのハイパーリンクのリンク先にすることができます。読み手がそのリンクをクリックすると、デフォルトのメールアプリやブラウザが、そのハイパーリンクのメールアドレス宛に新規メールを作成します。

1. ハイパーリンクを追加したいテキストや画像を選択する。

2. 右クリックし、右クリックのメニューから「リンク」を選ぶ。

3. 「リンクの挿入」ウィンドウで、「メールアドレス」を選ぶ。

4. 「メールアドレス」の下にリンクしたいメールアドレスを入力する。「件名」のところに、メールの件名を入力することもできる。

5. 「OK」をクリックする。

これで、このハイパーリンクをクリックすると、メールアプリかブラウザで新規メールが開き、このアドレスに送信する準備ができます。

Wordにハイパーリンクを作成してもっと便利に

ハイパーリンクを作成すると、Wordのドキュメントにただリンク先のアドレスを入力するだけよりも、便利でスタイリッシュに仕上がります。

ハイパーリンクは、テキストや画像に貼ることができ、Webページにリンクすることができるだけでなく、既存のファイルやメールアドレス、ドキュメント内のどこかにもリンクできます。

ぜひ、デザインや使い勝手のよさを意識してハイパーリンクを活用してみてください。

Original Article: How to Create Hyperlinks in Microsoft Word by MakeUseOf